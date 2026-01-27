¶¦Æ¯¤¤ÇÀ¤ÂÓÇ¯¼ý¤¬¡Ö1000Ëü±ß¡×¤ÈÊ¿¶Ñ¤è¤ê¹â¤á¤Î²æ¤¬²È¡£¥Ë¥åー¥¹¤Ç»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ë¡Ö2Ëü±ß¡×¤ÎµëÉÕ¶â¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½êÆÀÀ©¸Â¤Ê¤É¤Î¡Ö¾ò·ï¡×¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º£²ó¤Î¡Ö2Ëü±ßµëÉÕ¡×¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ½êÆÀÀ©¸Â¤Ê¤·
¡ÖÊª²Á¹âÂÐ±þ»Ò°é¤Æ±þ±ç¼êÅö¡×¤Ï¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý1000Ëü±ß¤Î¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ç¤â¡¢½êÆÀÀ©¸Â¤Ê¤¯¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
Åö³º¼êÅö¤Î»ÙµëÂÐ¾Ý¤Ï¡Ö»ùÆ¸¼êÅö¤Î¼õµë¼Ô¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢»ùÆ¸¼êÅö¤Î½êÆÀÀ©¸Â¤Ï2024Ç¯10·î¤ËÅ±ÇÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¼õµë¼Ô¤ÎÇ¯¼ý¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î2Ëü±ß¤ÎµëÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢»ùÆ¸¼êÅö¤Î¼õµë¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¯¼ý¤¬1000Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â½êÆÀÀ©¸Â¤Ê¤¯¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯9·îÊ¬¤Î»ùÆ¸¼êÅö¼õµë¼Ô¤¬´ðËÜ¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÆ±Ç¯10·î1Æü～2026¡ÊÎáÏÂ8¡ËÇ¯3·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î»ùÆ¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢»ùÆ¸°ì¿Í¤¢¤¿¤ê2Ëü±ß¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢»ùÆ¸¼êÅö¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢º£²ó¤ÎµëÉÕ¶â¤âÆ±ÍÍ¤Ë»Ùµë¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µëÉÕ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¤Î¼êÂ³¤
Êª²Á¹âÂÐ±þ»Ò°é¤Æ±þ±ç¼êÅö¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£ÎáÏÂ7Ç¯9·îÊ¬¤Î»ùÆ¸¼êÅö¼õµë¼Ô¡Ê9·îÀ¸¤Þ¤ì¤Ï10·îÊ¬¡Ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«¼£ÂÎ¤«¤é°ÆÆâ¤¬Á÷ÉÕ¤µ¤ì¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ»ùÆ¸¼êÅö¤ÈÆ±¤¸¸ýºÂ¤Ë¼«Æ°Åª¤Ë¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼õµë¤ò¼Âà¤¹¤ë¾ì¹ç¡×¤ä¡Ö¿¶¹þ¸ýºÂ¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¡×¤ò½ü¤¡¢ÆÏ½Ð½ñ¤ÎÊÖÁ÷¤âÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÊý¤ÏÎã³°¤È¤·¤Æ¿½ÀÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦¸øÌ³°÷¤ÎÊý
¡¦2025Ç¯10·î1Æü～2026Ç¯3·î31Æü¤Ë½ÐÀ¬¤·¤¿»ùÆ¸¤ÎÊÝ¸î¼Ô
¡¦Î¥º§¡ÊÎ¥º§Ä´ÄäÃæÅù¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ÎáÏÂ7Ç¯10·î1Æü°Ê¹ß¤Ë»ùÆ¸¼êÅö¼õµë¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿Êý
¤Þ¤º¡¢¿¦¾ì¤«¤é»ùÆ¸¼êÅö¤ò¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¸øÌ³°÷¤ÎÊý¤Ï¸¶Â§¿½ÀÁ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£½êÂ°Ä£¤Ë¼êÂ³¤ÊýË¡¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ø¿½ÀÁ½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯10·î1Æü¤«¤é2026Ç¯3·î31Æü¤Î´Ö¤Ë»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤ä¡¢2025Ç¯10·î1Æü°Ê¹ß¤ËÎ¥º§¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¼õµë¼Ô¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤â¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯9·îÊ¬¤Î»ùÆ¸¼êÅö¤ò»Ùµë¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¤«¤é»ÙÊ§¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£²ÈÄíÆâ¤Î»ö¾ð¤Ç½»µï¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢½»Ì±É¼¤ò°Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÈòÆñÀè¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç»ùÆ¸¼êÅö¤Î¼õµë¼ÔÊÑ¹¹¤Î¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¼õµë²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
µëÉÕ¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°ÕÅÀ
¼«¼£ÂÎ¤¬¿½ÀÁÆâÍÆ¤Î³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Âð¤ä¿¦¾ì¤ØÅÅÏÃ¤äÍ¹ÊØ¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¾ì¹ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ê²¼¤Î¹Ô°Ù¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ATM¡Ê¸½¶â¼«Æ°ÍÂÊ§µ¡¡Ë¤ÎÁàºî¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È
¡¦»Ùµë¤Î¤¿¤á¤Î¼ê¿ôÎÁ¤Ê¤É¤Î¿¶¤ê¹þ¤ß¤òµá¤á¤ë¤³¤È
¡¦¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤òÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È
¤â¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤Î¿¦°÷¤òÌ¾¾è¤ëÉÔ¿³¤ÊÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë»Ø¼¨¤Ë½¾¤ï¤º¡¢°ìÅÙÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤ÎÀìÍÑÁë¸ý¡¢¤Þ¤¿¤ÏºÇ´ó¤ê¤Î·Ù»¡½ð¤ä·Ù»¡ÁêÃÌÀìÍÑÅÅÏÃ¡Ê¡ô9110¡Ë¤ØÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÉÔ¿³¤ÊÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤ÇÂÐ±þ¤»¤º¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²ó¤ÎµëÉÕ¶â¤Ï¡¢½êÆÀÀ©¸Â¤Ê¤¯¼ýÆþ³Û¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º»Ùµë¤µ¤ì¤ë
Êª²Á¹âÂÐ±þ»Ò°é¤Æ±þ±ç¼êÅö¤Ï¡¢½êÆÀÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¿½ÀÁÉÔÍ×¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸øÌ³°÷¤äÄ¾¶á¤Ç»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿²ÈÄí¤Ê¤É¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
½ô»ö¾ð¤Ç½»µï¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢½»½êÊÑ¹¹¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤È°Û¤Ê¤ëÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Î¼Â¤ËµëÉÕ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤ÂÐ±þ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¼«¿È¤Î¾õ¶·¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¡¢¼êÂ³¤¤ÎÍ×ÈÝ¤äÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¼«¼£ÂÎ¤ØÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
