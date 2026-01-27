日本最大級のボディーコンテスト団体「ＦＷＪ」が、上部団体である「ＩＦＢＢ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ Ｌｅａｇｕｅ」との今年度のライセンス契約に至らなかったことを発表して注目を集めている。

ＦＷＪは１４日に、公式ホームページにて「２０２６年度 大会運営体制に関する重要なお知らせ」と題して、「この度、当団体（ＦＷＪ）と上部団体である『ＩＦＢＢ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ Ｌｅａｇｕｅ』との２０２６年度におけるライセンス契約について、現時点での状況をご報告させていただきます」と声明を出した。

「当団体といたしましては、本年度もライセンスの継続を希望し協議を重ねてまいりましたが、誠に遺憾ながら、本年度のライセンス更新が却下された旨の通知を受ける結果となりました。ＩＦＢＢプロライセンスの取得を目標に掲げてこられた選手の皆様、ならびにご支援いただいているスポンサー・関係者の皆様には、多大なるご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます」と報告した。

そして今年度の大会開催については「２０２６年度のＦＷＪ主催大会は、『ＦＷＪ独自ブランドによる独立したコンテスト』として開催・運営していくこととなります」と説明した。

ＩＦＢＢ側は翌１５日、公式インスタグラムにて、今年度のＩＦＢＢプロ大会が日本国内でも開催されることを報告。その後、新団体「ＺｅｎｉＸ」のインスタグラムが開設され、今年度のスケジュールが発表された。３月２０日に千葉・教育会館で開幕戦を行い、６月２７、２８日に都内でプロ戦を初開催する。

ＦＷＪでは、ボディービルダーでタレントの横川尚隆（３１）が昨年１１月１日に埼玉・草加市で開催された「ＪＡＰＡＮ ＯＰＥＮ」に初参戦して優勝。同２３日に千葉市内で開催された「ＮＵＴＲＩＭＵＳＣＬＥ ＰＲＥＳＥＮＴＳ ＯＬＹＭＰＩＡ ＡＭＡＴＥＵＲ ＪＡＰＡＮ」を制して、ＩＦＢＢプロカードを獲得。世界最高峰の舞台「ミスター・オリンピア」制覇に向けて歩み始めていた。

ＦＷＪの今後が話題を呼びそうだ。