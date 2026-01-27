【異世界∞異世界】 4月27日 サービス終了予定

コロプラは、Android/iOS/PC（Steam）用「異世界∞異世界」について、4月27日をもってサービスを終了する。

「異世界∞異世界」は“もっと異世界を楽しむゲーム”として、2025年1月27日よりサービスを開始。様々なアニメとコラボレーションし、各作品のキャラクターを集めてフィギュア鑑賞をしたり、旅する様子を眺めたり、好きな作品やキャラクターを堪能できるタイトルであったが、約1年3カ月でサービスを終了することが明らかになった。

終了理由については明かされておらず、同社は「『異世界∞異世界』を応援していただいた皆様のご期待に沿えなかったことをお詫びいたしますとともに、お楽しみいただいていたすべての皆様に心より御礼を申し上げます」とコメントしている。

既に本日1月27日15時に有償の「転生石」の新規購入を停止。今後は2月27日15時に新規入会の受付を停止し、4月27日15時をもってゲームサービスを終了する。なお、サービス終了までの間にフィナーレイベントの実施を予定している。

なお、サービス終了後は「異世界∞異世界」一部機能を引き続き利用できる「バージョン6.0.0」アップデートを実施。獲得したキャラやフィギュアなどの閲覧、フリー撮影機能を通信やデータのダウンロードを行なわずに利用できる。

