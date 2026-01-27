レイザーラモンHGの妻・住谷杏奈、彩り美しいつくね弁当公開「ボリューム満点」「ぎっしり詰まってる」の声
【モデルプレス＝2026/01/27】お笑いタレントのレイザーラモンHGの妻で、タレントや実業家として活躍する住谷杏奈が1月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのお弁当を披露した。
【写真】人気芸人の42歳美人妻「彩りが美しい」ぎっしり詰まったつくね弁当
住谷は「今日のお弁当」というスタンプを添え、写真を投稿。「ケールとプロッコリーの新種野菜の塩茹で」「ネギ入り卵焼き」「蓮根のきんぴら」「つくねの生姜ソース」といった彩り豊かなおかずが美しく詰められている。
この投稿に、ファンからは「ボリューム満点」「彩りが美しい」「つくね美味しそう」「真似したい」「ぎっしり詰まってる」「愛情こもってる」などと反響が寄せられている。
レイザーラモンHGと住谷は、2006年8月8日に結婚。2008年7月に長男が、2011年5月には長女が誕生している。（modelpress編集部）
◆住谷杏奈、彩り美しい弁当公開
◆住谷杏奈の投稿に反響
