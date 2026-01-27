日本のタクシーでの“土足ショット”が物議のチョン・ソミ、しれっと削除…批判拡大も説明なし

日本旅行中の写真でマナーをめぐる論争に巻き込まれたチョン・ソミが、問題視された投稿を削除したことがわかった。

チョン・ソミは1月27日、自身のインスタグラムに「One random day」という文言とともに、日本で撮影した複数の写真を投稿。

【写真】炎上したチョン・ソミの“土足上げ”

その中の1枚に、移動中のタクシー車内で靴を履いたまま足を高く上げている姿が収められており、物議を醸した。

写真が公開されると、ネット上では「タクシーという公共空間の座席で、靴のまま足を上げるのは不適切だ」「配慮に欠ける」といった指摘が相次いだ。多くの人が利用するタクシーの車内で、基本的な公共マナーが守られていないという批判が広がった形だ。

（写真提供＝OSEN）チョン・ソミ

論争が拡大するなか、チョン・ソミは特段の説明をしないまま、問題となった写真のみを削除。現在、アカウントには当該写真を除いた旅行写真だけが残っている。

◇チョン・ソミ プロフィール

2001年3月9日生まれ。カナダ出身で、父がオランダ系カナダ人、母が韓国人のハーフ。2016年1月から放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン1に出演し、優勝を果たす。同年5月、ガールズグループI.O.Iのメンバーとしてデビュー。2017年1月のI.O.I解散後、JYPエンターテインメントからYGエンターテインメント傘下のTHEBLACKLABELに移籍。2019年6月、1stミニアルバム『BIRTHDAY』でソロデビューを果たした。身長172cm、体重46kgの美スタイルで知られる。