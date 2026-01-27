¡Ö³Ø¥Þ¥¹¡×·îÂ¼¼êÝÜ¤Î»äÉþ»Ñ¤¬1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ5·îÈ¯Çä¡£PLUMÄ¾ÈÎ¤Ç¤ÏÉ½¾ðÊÑ¤¨¥Ñー¥Ä¤â
¡Ú·îÂ¼¼êÝÜ¡Û 5·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§23,000±ß
¡¡¥Ôー¥¨¥à¥ª¥Õ¥£¥¹¥¨ー¤Ï¡¢1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö·îÂ¼¼êÝÜ¡×¤ò5·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï23,000±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö·îÂ¼¼êÝÜ¡×¤Î»äÉþ»Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£Éþ¤Î¤·¤ï¤ÎÂ¤·Á¤äÅÉÁõ¤Ç¼Á´¶¤òÉ½¸½¤·¡¢È±¤ÏÁ¡ºÙ¤ÇÌöÆ°´¶¤¢¤ëÂ¤·Á¤Çºî¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤ò¿¶¤ê¸þ¤È±¤¬¤Ê¤Ó¤¯ÍÍ»Ò¤ä¡¢¤Û¤Û¤¨¤àÉ½¾ð¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µ¤òË¤«¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£PLUMÄ¾ÈÎ¸ÂÄê¤Î¹ë²ÚÈÇ¡Ê25,000±ß¡Ë¤Ç¤Ï¡¢É½¾ð¥Ñー¥Ä¤È¤·¤Æ¡ÖÅÜ¤ê´éVer.¡×¡¢¡Ö¤·¤ç¤²´éVer.¡×¤Î2¼ï¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
(C) THE IDOLM¡÷STER TM¡õ ©Bandai Namco Entertainment Inc.