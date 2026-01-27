「金立」はなんて読む？「立」の読み方に苦戦する人が続出！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「金立」はなんて読む？
「金立」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、佐賀県にある5文字の地名です。
いったい、「金立」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「きんりゅう」でした！
金立は、佐賀県佐賀市金立町にある地名。
佐賀市には、天気に左右されず、いつでもバルーンを体感できる日本初のミュージアム「佐賀バルーンミュージアム」があります。
280インチもある迫力あるスーパーハイビジョンシアターや、本物のバスケットとバーナーを使った操縦の疑似体験ができるバルーンフライトシミュレーターなど、バルーンを五感を使って体感することができますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『地名辞典』
・『佐賀県公式サイト あそぼーさが』
ライター Ray WEB編集部