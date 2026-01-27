東根市の神町駐屯地で、陸上自衛隊第6後方支援連隊の陸曹長が部下にわいせつな発言やパワハラに該当する行為をしたとして、27日付けで停職2日の懲戒処分を受けました。



停職2日の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊第6後方支援連隊の50代の陸曹長です。

陸上自衛隊神町駐屯地によりますと、この陸曹長は2021年3月ごろから2022年12月ごろまでの間、駐屯地内で部下の隊員2人にわいせつな発言をして不快にさせました。また、2022年8月から2023年2月までの間、自らの業務を部下隊員に押し付けるパワハラを行い、部下隊員が精神疾患を発症する一因となりました。

さらに、2024年3月ごろには権限がないにも関わらず、部下隊員の休暇申請を却下しました。

この陸曹長からのセクハラやパワハラの被害については、合わせて4人の隊員が申し出たということです。これらの被害は2024年3月に実施された、職場や仕事内容に関する隊員向けのアンケートで発覚しました。

処分を受けた50代の陸曹長は深く反省しているということです。

第6後方支援連隊では今後、再発防止策として隊員に服務指導を行い、セクハラ防止の教育を増やすとしています。