衆議院選挙が27日に公示され、日本の行く末を決める12日間の戦いがスタート。高市政権への信任などが問われる今回の選挙。これまでに、静岡県内8つの選挙区で立候補を届け出たのは26人。候補者たちは街頭で何を訴えたのでしょうか？



静岡市葵区・駿河区の静岡1区に立候補したのは、共産の新人、鈴木節子氏。国民の新人、柴田将平氏。自民の前職、上川陽子氏の3人。





9期目を目指す自民の上川氏に国民と共産の新人が挑みます。（共産･新 静岡1区 鈴木 節子 候補）「消費税を廃止を目指し緊急に5％にする。インボイスを廃止する。最低賃金1500円にする。社会保障を充実する。これをやろうではありませんか。大企業言いなり、アメリカ言いなりの軍事費にばかりお金をかける。ここにメスを入れよう。これでなかれば財源は作れない。他党にはこういった税制改革の提案はありません」（国民･新 静岡1区 柴田 将平 候補）「これからは現役世代が現役世代視点で声を上げていくことが必要だと思っております。社会保障の負担、そして働いても働いても増えない手取り。さらに物価高いつまで続くのか物価高による将来不安、みなさんもあると思います。これは若者から高齢の方までみんなに共通する問題だと思っています。私はここにメスを入れていきたいと強く思っています」（自民･前 静岡1区 上川 陽子 候補）「日本が変わる、この転換期の入口の選挙にあたって、（戦後）80年の時にみんなが団結してこの国を作り上げてきた、新しい時代の新しいあり方を静岡から日本の新しい景色として作り上げていきたい、そういう思いで、未来への責任、日本の新しい景色、みんなで作りませんか」島田市、焼津市、藤枝市などの静岡2区に立候補したのは、中道の前職、鈴木岳幸氏。自民の前職、井林辰憲氏の2人。前職同士の与野党一騎打ちとなりました。（中道･前 静岡2区 鈴木 岳幸 候補）「地元に生まれ地元に育った一市民としてこの地域に暮らす皆さんの生活を底上げするこのことをやっていきたいんです。中道の思いを皆さんと共有して暮らしを底上げしていく生活者ファーストの政策を皆さまにお訴えしてイデオロギーではなくて政策でそして何よりも生活で皆さんを良くしていく、このことをお訴えしてまいりたいと思っております」（自民･前 静岡2区 井林 辰憲 候補）「今回は初めて今まで一緒にやってきた公明党さんと連立政権を解消して臨む選挙選であります。この戦いでわたくしはそういうものからも自立をしなければならないんだそういう試練が私に与えられているんだ、そう思っております。この戦いに勝ち抜いて、もう一度この国と地域のために働かせていただく」磐田市、掛川市、袋井市などの静岡3区に立候補したのは、自民の新人、山本裕三氏。参政の新人、中橋辰也氏。共産の新人、竹村真弓氏。中道の前職、小山展弘氏の4人。5期目を目指す小山氏に自民・参政・共産の新人が挑みます。（自民･新 静岡3区 山本 裕三 候補）「高市政権は責任ある積極財政を進めています。これがどういうことかというと、未来をつくる投資をするということなんです。これまでバブルが崩壊したり、リーマンショックがあったりして、そしてコロナもあって本当に苦しい時があった。だから怖くて、なかなか内部留保を投資に回すことができていないんです。だから国がしっかりと責任をもって国が協力して企業に内部留保をしっかりと投資に回していただく、そういうことを推進していかないとなりません」（参政･新 静岡3区 中橋 辰也 候補）「これから生まれてくる子ども、0歳から15歳までの子ども一人当たりにつき10万円の給付金を各家庭に給付していくことを掲げています。これはお金をあげるから生んでくださいというわけではありません。子どもを産みたい家庭が安心して子ども生んでほしい。そう思ってほしいという思いの政策です」（共産･新 静岡3区 竹村 真弓 候補）「浜岡原発はもう活断層の真上にあり世界一危険だとずっと今まで言われてきています。浜岡原発が安全であるようにデータを改ざんしなければ安全な浜岡原発ではないというふうに、データを改ざんしなければいけなかったそれが明らかになったのではないでしょうか。やはり浜岡原発は廃炉を求めていきたいと思います」（中道･前 静岡3区 小山 展弘 候補）「各党がそれぞれのアイデアや予算を持ち寄って、政策をつくっていってお役に立っている。こういう場面があるんです。一緒なところは一緒にやればいいじゃないですか。そういう姿勢で私は超党派での政策づくりができる、論争的なところまでそういう姿勢が通っていくように、そのような政治をつくっていきたい」静岡市清水区、富士宮市などの静岡4区に立候補したのは、自民の前職、深沢陽一氏。れいわの新人、鈴木智氏。参政の新人、高田晃宏氏。国民の前職、田中健氏の4人。国民と自民の前職2人の争いに参政とれいわの新人が加わりました。（自民･前 静岡4区 深沢 陽一 候補）「まずは経済成長、その中で物価高対策、消費税思い切って減税しましょう。そういうことを皆さんの声をもとに確信に変えてそして政策を思いっきり前に進めていきたい、そういう思いでこの選挙戦を戦っていきたいと思う。皆さんの声もっともっとあると思います。これからもしっかりと皆さんの声を聞いて、期待に応えて、そしてまずはこの小選挙区、勝って、皆さんの期待に応えていきたいと思います」（れ新･新 静岡4区 鈴木 智 候補）「れいわ新選組が『財源大丈夫か』『消費税廃止なんてできないよ』と言われながらも、訴え続けてきた消費税廃止を一部ながらも、高市さんや維新さんも減税らしいですけど「やれ」と言い始めた。つまりはここまで頑張って批判をあびながらも『れいわ新選組』が訴えてきた消費税廃止がようやく各政党も認めるようになってきた」（参政･新 静岡4区 高田 晃宏 候補）「日本人ファースト、一人一人が日本、今こそ日本の誇り、自信を取り戻して先人が残してくれたこの日本を大事に未来へつなげよう、こういうことを訴えています。ところが、日本が第一とひとこと叫ぶと、外国人差別だ排斥だと叫ぶ方々がいる。しかし考えてみてください。私たちはこの大きな日本という船に乗る同じ国民なんです。」（国民･前 静岡4区 田中 健 候補）「結局いまの政治は、政局や選挙を第一優先、私たちの国民生活はそっちのけだと私は思っています。今回の争点は高市さんを選ぶ選ばないではありません。まさにこのような選挙第一、政局第一、このような政治から決別して、やはり政策本位で何よりも国民生活最優先の政治をつくれるかどうかの、その大きな争点だと思っている」