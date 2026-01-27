新居建築を進めているバービーがキッチンのショールームを見て振り返る「母はずっと家の奥の台所にいた」

第一子を出産して約1年半が経ち、働くママとして仕事と家庭の両立に励んでいるバービーさん。そんな忙しい日々の中で、メールの返信が滞ったり、遅刻してしまったり、お昼ごはんを食べられなかったり……「なんて私はできない人間なんだ」と思う場面が多々あるそう。今回の連載では、仕事と家庭の両立ができない話ではなく、「なぜ」できなかったのかを考え、働く女性たちの現実について率直に綴っています。

前編では、謎の体調不良が続き、受診したクリニックの医師から、「この年代のママさん、不調の原因が実は栄養失調の方も少なくないんですよ。鉄分とれてますか？」と言われたことに驚き、感じたことを綴っていただきました。その中で、「時間がなければ、パフォーマンスは落ちる」「自分の裁量で使える時間を、どれだけ持てているか」といった、家庭を持つ女性が自信をなくしていく過程についても触れています。後編では、家を建てることになったバービーさんが、時間に加えて、空間についても気づいたことをお伝えします。

キッチンメーカーのショールームを見て価値観が揺さぶられた

家庭を持つ女性は、自分の時間をさておき家族のケアを最優先して当然ーー。

たとえ子どもに愛情があっても、家族のために何かしたいと思っていても、「それが当然」という状況は、仕事もしている女性の自信を失わせていく。

私たち夫婦は、夫が目に見えない育児の負荷を理解してくれるようになったことで生活が改善された。そして私は「時間が増えた」というより時間が「私のもの」として少しずつ戻ってきたような感覚を抱いた。

そして、時間の持ち方は暮らしの形そのものに深く組み込まれているのだということに気づいた。時間の話は、空間の話でもあったのだ。

家を建てることになり、2社のキッチンメーカーのショールームを訪れた。正直に言えば、キッチンを見に行くだけで、ここまで価値観が揺さぶられるとは思っていなかった。

けれど、キッチンやシステムは、概念が変わるほど進化していた。いや、ここには未来の家族像がある、とさえ思えた。

動線、機能性、同時作業のしやすさ。どれも、料理をする人がひとりで背負う前提では、もはや設計されていない。キッチンは家の主役としてデザイン性も高く、シンクは二人同時に作業できる仕様にもなっている。

食洗機は、キッチンの内側ではなく、ダイニング側に設置されているものもあった。食べ終わった人が、各々そのまま下膳し、予洗いなしで食洗機に入れるという。ダイニングテーブルがシステムキッチンと一体になり、カウンターとして使えるものも多かった。

そこには、「人が集う場」としてのキッチンという新しい前提がはっきりと示されていた。

昔、北側に台所があった理由

家を建てるにあたり、私は昔の建築事情にも触れるようになった。風水の考え方と少なからず関係していたからだ。

昔は、北側に台所を設けるのが一般的だったらしい。食べ物が傷みにくいとか、火を使っても家全体が暑くなりにくいとか、そうした合理的な理由があったという。そして、お客さんも来る茶の間や座敷からは見えないように、冷気も匂いも流れないよう台所は家の端に隔離されるよう作られていた。

料理を作るのは、ほとんどが女性だった時代。家の中心である茶の間から切り離された、北側の寒い台所で、女性が黙々と家事をするという構造。家の間取りは、その時代の価値観を驚くほど正直に映し出す。

その時、ひとつの記憶がよみがえった。

子どもの頃、母にべったりだった私は、やはり茶の間から隔離された冷たい台所の床に座っていた。イラついた様子で包丁を動かす、母の背中を黙って見ていた。茶の間で家族がテレビを見ている間も母はそこに立ち続けていた。

実家の台所を変えた理由

その後、実家は建て直し、今ではキッチンはペニンシュラ型に変わった。台所からリビングが一望できる、あの形だ。リビングとゆるやかにつながり、家族の気配を常に感じられる造りになっている。

今のペニンシュラ型キッチンを希望したのは、母だった。テレビも見えるし、孫が遊んでいる様子も分かる。何より暖かい。

「だいぶ、いいヨォ」そう言って、母は満足そうに笑った。

そして、ありきたりではない真っ赤なシステムキッチンがとても気に入っているのだと語り始めたところで、ぐっと母の熱が上がった。

私がキッチンにこだわりたいと思っていたのは、血筋だったのかもしれない。あるいは、これまで日の当たらない冷たい台所に押し込められてきた反動なのか。真っ赤なキッチンは今、リビングの真ん中ではっきりと存在を主張している。

今思えば、家の中心にようやく母が戻ってきたような、そんな変化だったのかもしれない。

女性管理職を増やすために必要なこと

女性管理職を増やすには、女性自身が自分は担えるバッターボックスに立ってもいいと、信じられる土台が必要だ。

番組（女性管理職が少ないことをテーマにしたNHK総合『東海ドまんなか！』の「どう増やす？ 女性管理職」特集）では、その土台は経営陣の柔軟な対応や環境作りによるところが大きいと伝えていた。

働き方の話も、男性と女性の評価の話も、キッチンと母の記憶についても今回書いた。けれど私には、それらはすべて時間やケアを差し出す側が、いつの間にか自信まで差し出してきた歴史として、一本につながって見えている。

キッチンはもう変わりはじめている。家庭や人間が変わるのは、社会の働き方、時間の持ち方が変わる時なのではないだろうか。

家は間取りという形で、社会は評価という形で、私たちに問いかけている。

誰を前提に、誰が立ち続けられるように、この場所はつくられているのか、と。

