双子パンダ「シャオシャオ」「レイレイ」が暮らす中国・四川省「ジャイアントパンダ保護研究センター」とは？ 日本から来たファン「無事に着くかどうかを見届けたい」
2頭のパンダが、あすから生活する施設とは、どんなところなのでしょうか。
記者
「見えてきました。あちらが2頭のパンダが暮らすことになる施設です」
東京ドームおよそ15個分の広大な敷地に、およそ60頭のパンダが暮らしています。
日本でお馴染みのあのパンダも。3年前に返還された、2頭の姉のシャンシャンです。すっかり慣れた様子で、りんごとタケノコを食べています。
施設には、日本から来たというファンも。
日本から来たファン
「（2頭が）無事に着くかどうかを見届けたいなという気持ちですね」
「いつもシャンシャンを見に来ているので。（2頭に）『よかったね』『タケノコ食べられるよ』と言いたいですね」
施設の周辺にあるパンダグッズを販売する店では、シャンシャングッズが人気で、品切れになっているといいます。
土産物店の店主
「（Q.シャオシャオとレイレイのグッズは販売しますか）もちろん、シャオシャオとレイレイのグッズも販売する予定です」
2頭は、あす中国に到着し、こちらの施設で検疫を受けますが、その後の公開予定などは、まだ決まっていません。