2頭のパンダが、あすから生活する施設とは、どんなところなのでしょうか。

記者

「見えてきました。あちらが2頭のパンダが暮らすことになる施設です」

東京ドームおよそ15個分の広大な敷地に、およそ60頭のパンダが暮らしています。

日本でお馴染みのあのパンダも。3年前に返還された、2頭の姉のシャンシャンです。すっかり慣れた様子で、りんごとタケノコを食べています。

施設には、日本から来たというファンも。

日本から来たファン

「（2頭が）無事に着くかどうかを見届けたいなという気持ちですね」

「いつもシャンシャンを見に来ているので。（2頭に）『よかったね』『タケノコ食べられるよ』と言いたいですね」

施設の周辺にあるパンダグッズを販売する店では、シャンシャングッズが人気で、品切れになっているといいます。

土産物店の店主

「（Q.シャオシャオとレイレイのグッズは販売しますか）もちろん、シャオシャオとレイレイのグッズも販売する予定です」

2頭は、あす中国に到着し、こちらの施設で検疫を受けますが、その後の公開予定などは、まだ決まっていません。