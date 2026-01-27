¡Ú Perfume ¡Û¤«¤·¤æ¤« ¡ÈNew me.¡É ¡Ê¿·¤·¤¤»ä¡Ë¤Ë¥Ø¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¡¡à¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×áÃæ¤Ë·Ú¤ä¤«ÊÑ¿È¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼Àä»¿¡Öº£¤Þ¤Ç¤â¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤Ã¤Á¤â¹¥¤¡×
ºòÇ¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Çà¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×á¤ËÆþ¤Ã¤¿3¿ÍÁÈ¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖPerfume¡×¤Î¤«¤·¤æ¤«¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¿·¤·¤¤»ä¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤·¤æ¤«¤µ¤ó¤Ï¡¢1ËçÌÜ¤Ë¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯¤ÎÇò¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥³¡¼¥Ç¤ÇºÂ¤ê¹þ¤à»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥â¥Î¥¯¥í¤Î¼Ì¿¿¤Ç¡¢Èù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤·¤æ¤«¤µ¤ó¤ÎÈ±¤Ï¸ª¤Þ¤Ç¤Î¥»¥ß¥í¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤·¤æ¤«¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ï¥µ¥ß¤Î³¨Ê¸»ú¤ò3¤ÄÊÂ¤Ù¤¿¤¢¤È¤Ë ¡ÈNew me.¡É ¡Ê¿·¤·¤¤»ä¡Ë¤È°ì¸À¤À¤±¥Æ¥¥¹¥È¡£2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¼ó¤ò¿¶¤ê¸ª¤Þ¤Ç¤Î¥»¥ß¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë3ËçÌÜ¤«¤é¤Ï¡¢ÀÚ¤ë¤Þ¤Ç¤Î»Ñ¤òÏ¢Â³Åê¹Æ¡£¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤â¸À¤¨¤¿¡¢¹ø¤è¤ê²¼¤Þ¤ÇÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¿¤Ó¤ë¼¿¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤òÀË¤·¤à¤è¤¦¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ý¡¼¥º¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ7ËçÌÜ¤Ë¡¢¤Ï¤µ¤ß°ìÉýÊ¬¤À¤±Â«¤Í¤¿È±¤Ë¤Ï¤µ¤ß¤òÆþ¤ì¤ë¥Ý¡¼¥º¤òÅê¹Æ¡£Â«¤ÍÊý¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Ø¥¢¥É¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÍÑ¤¤¤ë¤¿¤á¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£8ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢Â«¤Ë¤·¤¿È±¤ò¤¹¤Ñ¤Ã¤ÈÀÚ¤Ã¤Æ¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤·¤æ¤«¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¡£
¤«¤·¤æ¤«¤µ¤ó¤ÎÈ±¤Ï¸ª¤Þ¤Ç¤Î¥»¥ß¥í¥ó¥°¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤æ¤ë¤¯¥¦¥§¡¼¥Ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ·Ú¤ä¤«¤ËÊÑ¿È¡£à¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤â¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤Ã¤Á¤â¹¥¤¡×¡Ö¿·Á¯¡ªÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¹Ô¤¯Perfume¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¼«Í³¤Ê¿ÍÀ¸¤òëð²Î¤·¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¡¢»¿¼¤È¥¨¡¼¥ë¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
