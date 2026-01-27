俳優の戸田恵梨香（３７）が２７日、都内で行われたＮｅｔｆｌｉｘラインナップ発表会に出席。２１年１１月に逝去した占い師・細木数子さんの半生を描いたＮｅｔｆｌｉｘシリーズ「地獄に堕ちるわよ」（４月２７日配信開始）で細木さんを演じる。

今作で放つ「あんた、地獄に堕ちるわよ」という名ゼリフが流れる中、ステージが反転して椅子に座った戸田が登場。深紅のワンピースに赤のルージュを合わせ、大人の色気を放った。細木さんになりきって堂々と登場したが、素の自分に戻って「こんな恥ずかしい登場はこれまでなかった。数子さんとして出れば良いのか、戸田恵梨香として出れば良いのか。熱くてしょうがない」と、ほてる顔を手で仰いだ。

細木さんはストレートな物言いで日本一の占い師に。同役が舞い込んだ時の心境を「どうしちゃったんだろうと思って。体格も年齢も似ても似つかない女性だったので、まさか私がやるなんて思わなかった」と語りながら、「面白い台本で無責任にこの話に乗ってみたいなと思った」と出演を決めた経緯を明かした。

役作りのために細木さんに関する本を読みあさった末に「脚本に描かれていることが穏やかにみえた。どうせやるならもっと激しくやりたい」と意欲が湧いたという。今作で細木さんの５０年の人生を生きて「一人の人生をお芝居できるのは、朝ドラや大河しかないと思っていたけど、こういう機会をいただいて、一人の人生を生きたなって。ぜいたくな時間でした」と笑顔を見せた。