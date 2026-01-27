¡Ú½°±¡Áª¡ÛÀÐÄÍ¸µ¾Ï»á¡Ö¾ÃÈñÀÇ¤Ê¤¯¤¹¤Ê¤éºâ¸»¤É¤¦¤¹¤ë¡Ä¤Ã¤ÆÌäÂê¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¡£¤Ç¤â¡Ä¡×
CBC¥Æ¥ì¥ÓÆÃÊÌÏÀÀâ°Ñ°÷¤ÎÀÐÄÍ¸µ¾Ï»á¡Ê68¡Ë¤¬27Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ55Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¤³¤ÎÆü¸ø¼¨¤µ¤ì¤¿½°±¡Áª¡Ê2·î8ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ò¤á¤°¤ê¡¢¾ÃÈñÀÇÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
MCÀÐ°æÎ¼¼¡¤¬¡Ö2·î8ÆüÅê³«É¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£Æü¸ø¼¨¤µ¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Î¼çÄ¥¤â³ÆÅÞ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÀÐÄÍ¤µ¤ó¡¢¤¤¤«¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡×¤È°Õ¸«¤òµá¤á¤¿¡£
ÀÐÄÍ»á¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¾ÃÈñÀÇ¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¡¢¸ºÀÇ¤¬¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢¤Û¤ÜÁèÅÀ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤Ê¤¯¤¹¤Ê¤é¡Ä¸º¤é¤¹¤Ê¤é¤Ç¡¢ºâ¸»¤É¤¦¤¹¤ë¡¢¤Ã¤ÆÌäÂê¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤ÊÌäÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ê¤ó¤«ÀäÂÐ¤Ë¤ª¶â¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Î¤È¤³¤í¤¬¤Þ¤À¤¢¤ä¤Õ¤ä¤Ê¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢µÕ¤Ëº£¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤¬¡¢»Ô¾ì¤¬³ä¤È¸«±Û¤·¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÆüËÜ¤ÎºâÀ¯¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡¢¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¢¶âÍø¤À¤È¤«¥É¥ë¤À¤È¤«±ß¤À¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿µÕ¤Ë¤½¤ì¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ËÜÅö¤Ë¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤Ã¤ÆÄÉµÚ¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤«µÄÏÀ¤·¤¿¤é¤ä¤ë¤è¤Í¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Õ¥Ë¥ã¥Õ¥Ë¥ã¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ºâ¸»ÌäÂê¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã»´ü·èÀï¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Í¸¢¼Ô¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡ØÀÇ¶â¸º¤ë¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ä¡Ù¤Ã¤Æ¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢ËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤È¤«Â¾¤ÎÌäÂê¤â´Þ¤á¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¡¢Ã»´ü·èÀï¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢Áá¤á¤Ë¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢µ®½Å¤Ê°ìÉ¼¤ò¤È¡¢¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£