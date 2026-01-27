株式会社oricon ME（東京都港区）は、このほど「通信教育」についての満⾜度調査を実施、「オリコン顧客満⾜度」公式サイト内にてその結果を発表しました。その結果、満足度の高い通信教育ランキングは、小学生が「Z会の通信教育」、中学生と高校生では「スタディサプリ」がそれぞれ総合1位となりました。



【写真】『小学生の通信教育』総合ランキング

調査は、過去5年以内に3ヶ月以上、小学生向けの通信教育を有料で受講したことがある現役小学生/中学生の保護者5194人、および過去5年以内に3ヶ月以上、中学生向けの通信教育を有料で受講したことがある現役中学生/高校生の保護者5161人を対象として、2025年8月〜9月の期間にインターネットで実施されました。



なお、調査企業数は5社で、受験や学校の授業に対応した小学生・中学生向けの通信教育としています。



調査の結果、「満足度の高い小学生の通信教育ランキング」は、70.4点を獲得した「Z会の通信教育」が2016年の調査開始から11年連続の総合1位となりました。



評価項目別では全8項目中「カリキュラムの充実さ」「教材・講義」「学習のしやすさ」「学習フォロー体制」「受講効果」「適切な受講料」「サポート体制」の7項目で1位を獲得。なかでも、「カリキュラムの充実さ」「教材・講義」「学習フォロー体制」「受講効果」の4項目では11年連続の1位、「適切な受講料」では8年連続の1位を獲得しています。



同社の利用者からは、「質の高いカリキュラム。自宅で学ばせられる安心感がある」（30代男性）、「確実に成績は上がる。勉強をする習慣が身につく」（40代男性）といった意見が寄せられました。



以下、2位には“入会キャンペーンや入会前の情報提供”などを評価した「入会手続き・特典」で6年連続1位を獲得した「進研ゼミ 小学講座」（68.6点）、3位には「カリキュラムの充実さ」で2位を獲得した「スマイルゼミ」（68.1点）がランクインしました。



次に、「満足度の高い中学生の通信教育ランキング」では、65.5点を獲得した「スタディサプリ」が4年ぶり2度目の総合1位となりました。



評価項目別の「適切な受講料」で6年連続の1位を獲得した同社の利用者からは、「授業の質が良く、コストパフォーマンスがよい」（40代女性）、「授業が短く区切られているので、短時間で少しずつ進められた。動画もわかりやすかった」（30代女性）といった意見が寄せられました。



以下、同率2位に「入会手続き・特典」「学習のしやすさ」「学習フォロー体制」「サポート体制」の4項目で1位を獲得した「進研ゼミ 中学講座」と「カリキュラムの充実さ」「教材・講義」「受講効果」の3項目で1位を獲得した「Z会の通信教育」（65.3点）がランクインしています。



また、「満足度の高い高校生の通信教育ランキング」においても、73.8点を獲得した「スタディサプリ」が2年連続の総合1位となりました。



評価項目別では、全8項目中「教材・講義」「学習のしやすさ」「受講効果」「適切な受講料」の4項目で1位に。なかでも、「適切な受講料」では調査開始以来11年連続、「受講効果」「教材・講義」では7年連続、「学習のしやすさ」では5年連続1位と、継続して高い評価を得ています。



同社の利用者からは、「全体的にはコストパフォーマンスが高く、良質なサービスだと感じた」（10代女性）、「自分のわからない単元などを重点的に受講することができたのは大変ありがたかった。また順序立てて説明してくれるので学校の授業よりもわかりやすかった」（20代女性）といった意見が寄せられました。



続く2位には「カリキュラムの充実さ」「学習フォロー体制」の2項目で1位を獲得した「Ｚ会の通信教育」（73.7点）、3位には「入会手続き・特典」「サポート体制」の2項目で1位となった「進研ゼミ」（73.2点）がランクインする結果となりました。



◇ ◇



【出典】

▽オリコン顧客満足度®／小学生 通信教育

▽オリコン顧客満足度®／中学生 通信教育

▽オリコン顧客満足度®／高校生 通信教育