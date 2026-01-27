¡Ö¤ï¤¢¤¢¤¢¤¡¡ª¡×ÃæÅç·ò¿Í¥é¥¤¥Ö¤Ëà¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ìá¤Î²ÎÉ±¤ËÈ¿¶Á¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥³¥é¥Ü¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤½¤Î¹¬¤»¶õ´Ö¡×
¿ÀÈëÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç²ÎÉ±¤È¥³¥é¥Ü
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÃæÅç·ò¿Í¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¡ÖTHIS IS KENTY -IDOL ver2.0-¡×¤ò23~25Æü¤Î3Æü´Ö³«ºÅ¡£½Ð±é¤·¤¿¥²¥¹¥È¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡24Æü¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢ÃæÅç¤È¶¦±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ë²ÎÉ±¤âÅÐ¾ì¡£ÃæÅç¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸ø¼°X¤¬¡Ö1.24(Sat.) milet@milet_music¤µ¤ó¤Ë½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÃæÅç¤È²Î¼ê¤Îmilet(¥ß¥ì¥¤)¤¬ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é²Î¤¦»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡milet¤â¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡ÖÃæÅç·ò¿Í¤¯¤ó¤Î¥é¥¤¥ô ¡ØTHIS IS KENTY -IDOL ver2.0-¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ØI still¡Ù¡ØÌÂÌ´¡Ù¤ò°ì½ï¤Ë²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ ·ò¿Í¤¯¤ó¤ÈU:nity¤µ¤ó¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¶õ´Ö¤Ï¤È¤Æ¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ÃæÅç¤Î´é¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ömilet¤Á¤ã¤ó¤ÎÈþ¤·¤¤²ÎÀ¼¡¢·ò¿Í¤¯¤ó¤È¤Î´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ËÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ömilet¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¥«¥Î¥¸¥ç¡Ù¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤â¤¦¿Ì¤¨¾å¤¬¤ëÄø´ò¤·¤¯¤Æµã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖT¥·¥ã¥Ä¤ÎÃå¤³¤Ê¤·ÁÇÅ¨¡×¡Ömilet¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÃæÅç¤Èmilet¤ÏºòÇ¯2·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¥«¥Î¥¸¥ç¡×¤Ç¶¦±é¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÎºÆ¶¦±é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç®¶¸¤·¤¿¡£