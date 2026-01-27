2月の恋愛運第1位は水瓶座！　LUAが告げる12星座恋の運命

――LUAが告げる、2月の1カ月間の恋愛運。あなたの恋の運命は……？

★2月の星の動き★

プレッシャーを感じながらも、「きっとうまくいく」という思いを抱ける2月のはじまりに。2月14日のバレンタインは、土星が魚座から牡羊座に移動し、翌週は、現実を司る土星と理想を意味する海王星が重なります。理想を現実化する新たなはじまりへの流れです。恋の理想を叶えるために現実と向き合いましょう。チャンスが見えてくるはずです

そんな2月の恋愛運、第1位〜第3位はこちらの星座！

■第1位 水瓶座……恋の波を乗りこなして

先月から動きはじめたことが波に乗っていく時期です。難しいかもと思うことも、なぜだかいい感じに運んでいくでしょう。偶然という幸運を活かせるかどうかがポイントになります。自分の都合や予定に拘らず、臨機応変にいきましょう。恋の出会いも、番狂わせのタイミングに訪れるでしょう。いつでもチャンスをつかめるように、身嗜みを整え、急ぎの案件を片付けておくことも忘れずに！

■第2位 魚座……愛ある行動で愛されるあなたに

バレンタインを前にした2月10日、愛を守る金星が魚座に入ります。愛されポイントにスポットがあたり、注目されやすくなるでしょう。人にやさしく接するあなたの笑顔と大らかさを全面に出していきましょう。異性はもちろん、同性からも好かれることで、あなたのファン層が拡大していきます。恋のチャンスも巡りやすくなっていくでしょう。応援してくれる友人や知人が心強い助っ人に。

■第3位 天秤座……好きという気持ちで恋する心を楽しんで

恋多きあなたになる予感。人と目が合ったり、ふとした瞬間に運命を感じさせる出来事、相手の仕草や言葉の意味を深読みしてしまうなど、あなたの中で繰り広げられるドラマが展開していくのでしょう。妄想といえばそうとも言えますが、こうした心の動きがあなたをより美しくし、恋愛運を活性化していきます。対人の恋に限らず、仕事や趣味などへの愛や恋心も！ 楽しんでいきましょう。

4位以降はこちらの星座！

■第4位 蠍座……安心できるパートナーを求めて

新規開拓というよりも、友人や知人、家族から紹介など、安心して対面できるご縁を求めたくなっているみたい。初対面の相手でも、まったくの見ず知らずの人とはならず、誰かしらのお墨付きを得た人物との出会いで、最短コースを歩む恋路を望んでいるあなたなのでしょう。同窓会や懐かしのメンバーとの集いで、旧知の人と恋が芽生える可能性もあります。心当たりに連絡してみては？

■第5位 双子座……恋のチャンスを選ぶのかどうか

何食わぬ顔で、意図する方向に歩みを進められそう。恋愛なんて二の次ですからと言いながら、ちゃっかりチャンスをつかんだり、お誘いに乗っかったりすることがありそうです。したたかでありながら、受身的な構えでいるときは、思っていた以上のチャンスに恵まれることがあります。仕事や勉強など、恋愛以外のものにも訪れるので、あとはあなたが、どれを優先するかにかかってくるでしょう。

■第6位 蟹座……恋の武器はロマンチック以外にもある

レトロなデザインや、懐かしさを覚える雰囲気のものに食指が動くのかも。子どもの頃に食べた昔ながらのチョコレートのように、ほっこりするアイテムが、バレンタインのライバルに差をつけるでしょう。古き良き時代のエピソードが話題となって、おのずと会話も弾むように。きっかけは、ほんの些細なことから生まれます。着眼点や視点を変えてみることで、恋の糸口が見つかるでしょう。

■第7位 獅子座……引いては寄せる波のような恋の間合いとはじまり

やる気モードと流れに任せるモードを行き来しながら、自然と望む方向に進んでいけるときです。大事なのは、どうしたいかを自分の中で整理しておくこと。それさえあれば、道を迷わず進んでいけるように。言葉や態度から相手を知ることが、恋愛成就のカギです。思い込みや期待などを手放して、ただただ相手を見つめる姿勢が大切に。恋心の先にある、あなたの答えが見えてくるでしょう。

■第8位 射手座……パティシェ気分でバレンタインを楽しんで

バレンタインに向けて、手作りスイーツをマスターしてみては？ SNSで発信すれば、さり気ない特技のアピールにもなるでしょう。自宅で籠っての自己鍛錬が注目を集め、新しい出会いを誘うように。男女混合のチョコレート交換会を開催し、出会いの場にするのもおもしろいかも。恋模様を問わず、エンタメ要素を取り入れることがポイントに。より楽しく華やかなムードを演出しましょう。

■第9位 牡羊座……土星パワーで牡羊魂を奮い起こして！

バレンタインから1週間後の2月21日、土星が牡羊座に入ります。試練の星といわれる土星です。身構えたくもなるかもしれませんが、牡羊座の負けん気があれば、好転の運気を迎えることになるでしょう。課題やライバルなど、闘志や情熱を注ぐターゲットがあるだけ輝きを強めるあなたです。恋の理想を現実のものにするために動きましょう。目標を高く、妥協しそうな自分に打ち勝って！

■第10位 乙女座……未来のために出会っておいて

仕事や勉強などの任務に追われ、これでは恋愛どころではないという思いが強まりそう。ところが、こうした日常のルーティンでお付き合いのある人を通じて、出会いがめぐる気配があります。恋のお相手を紹介しましょうという話ではなかったとしても、そのご縁が未来の恋愛に発展するかもしれません。こうしたお引き合わせは、公私に渡って訪れるでしょう。忙しくても断らないように！

■第11位 牡牛座……素の自分を周りに周知して

マイペースさに磨きがかかりそう。周りについていこうと慌てたり、合わせなくてはいけないとムリに頑張りすぎるのはやめましょう。むしろ、あなたのペースでいくことで、あなたならではの魅力が放たれ、そこに恋の勝機がやってきます。ほのかに好意を抱く人も現れそうです。実らなくても、実りにつながる恋の種が植われば、それが芽吹いて花咲く未来が訪れ、恋愛成就が叶うはず。

■第12位 山羊座……リアルに追求するバレンタイン!?

よくも悪くも、本物志向が強まっていくみたい。バレンタインのチョコの費用対効果を考えてしまったり、ブランドバリューで選ぶのか、品質重視でいくのかなど、夢があるようなないような複雑な状態になるのでしょう。見栄を張りたいところもあれば、どうせダメだからチョコは自分で食べようというドライさも。一方で、快適に過ごせる相手を求め、フィーリング重視でいこうとするでしょう。

（LUA） ※画像出典／占いTV NEWS

【各星座の恋のお告げはこちら】