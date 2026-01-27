ねこ好きの藤あや子、“2・22＝猫の日”を意識した私服コーデに反響「可愛い〜」「最高の洋服」「よくお似合いです」
歌手の藤あや子(64)が26日、自身のブログを更新。2月22日の「猫の日」にちなんだ特別番組の収録に合わせてコーディネートしたという、私服ショットを披露した。
【写真】「可愛い〜」「よくお似合いです」“猫の日”を意識した藤あや子の私服コーデ
藤は猫好きとして知られ、プライベートでは現在、3匹の保護猫たちと一緒に生活をしている。
「この日のために選んだ洋服」と題してブログを更新した藤は、「本日は猫の日番組の収録」「やっぱり猫でしょって感じのお洋服をセレクト」と報告。猫への愛が詰まったお気に入りの一着をまとい、「可愛いーーー」「このままテンションあげあげで行ってきまーす」と、弾むような気持ちをつづった。
また、自宅を出る際の愛猫たちとのやり取りも紹介。「マルオレ（マルくん・オレオちゃん）『おかーさんいってらっしゃい』」「じゃこ天『ごはんくれーーー』」と、三者三様の様子をユーモラスに描き、ファンを和ませている。
コメント欄には「可愛い〜」「最高の洋服」「よくお似合いです」「いつも若々しくて美しい」「猫ちゃんたちも元気そう」などの声が多数寄せられている。
