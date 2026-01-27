¹Åç¡¦¾®±à¡¢1²¯5ÀéËü±ß¤Ç¹¹²þ¡¡¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï´õË¾ÅÁ¤¨¤ë
¡¡¹Åç¤Î¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê¤¬27Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤·¡¢6ÀéËü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð1²¯5ÀéËü±ß¤Ç¹¹²þ¤·¤¿¡£ºòµ¨¤ÏÂÇÎ¨3³ä9ÎÒ¡¢½ÐÎÝÎ¨3³ä6Ê¬5ÎÒ¤Ç¼«¿È½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÈºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤ò³ÍÆÀ¡£¡ÖµîÇ¯¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¾Þ¤ä¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë³èÌö¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÃ¸¡¹¤Èº£µ¨¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¸ò¾Ä¤ÎÀÊ¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤ÊÊÆÂç¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤Î´õË¾¤òÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£»þ´ü¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¿ÍÀ¸°ì²ó¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡WBCÆüËÜÂåÉ½¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿25ºÐ¡£¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢²¿¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¡£²¿¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥ß¥Ã¥È°Ê³°¤Ï»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¡×¤È¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ø°ÕÍßÅª¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë