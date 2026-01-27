読者が選ぶ「GLドラマ胸キュン告白セリフ」トップ5を発表【モデルプレスランキング】
【モデルプレス＝2026/01/27】女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」は、日本歴代GLドラマランキングとして「胸キュン告白セリフ・“反則級”沼落ちセリフ・最強ツンデレセリフ」の3部門で読者アンケートを実施。本記事では「胸キュン告白セリフ」トップ5を発表する。
1位：「私は今も冬雨のことが好きなの」…「チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ」4話：春本樹（菅井友香）／テレビ東京
2位：「私も彩香が好きだ」…「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる」最終話：鹿納弘子（森カンナ）／MBS
3位：「メグち好き」…「コールミー・バイ・ノーネーム」最終話：古橋琴葉（尾碕真花）／MBS
4位：「あなたに恋していいですか？」…「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる」1話：兎田彩香（加藤史帆）／MBS
5位：「姫花さんの心も身体も生きる目的にしていいですか？」…「Love Sea 〜愛の居場所〜」SP2話：小椋ふみ（川津明日香）／FOD
ランキングは、アンケートで読者から寄せられた投票結果、説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部による精査、さらにモデルプレス内の記事への反響などを加味し、決定した。
調査期間：2025年1月9日〜1月13日
回答数：6,527件（性別比：女性61.8％、男性6.9％、回答なし31.2％）
年代内訳：10代7％、20代53.7％、30代25％、40代8.5％、50代5.6％、60代以上0.2％
└うち学生の回答数：268件
└内訳：小学生0.4％、中学生6％、高校生35.4％、大学生・専門学生・大学院生58.2％
1位に輝いたのは「チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ」（テレビ東京／2024年）4話にて、ゲーム開発会社に勤める春本樹（菅井友香）と元恋人・林冬雨（中村ゆりか）の想いが再び通じ合ったシーンでのセリフ。樹に裏切られ憎しみを抱いていた冬雨だったが、その裏切りは自分のためだったことが明かされ「私は今も冬雨のことが好きなの」と秘めていた想いをぶつける姿に感動の声が相次いだ。
＜読者コメント＞
・「一度も冬雨を忘れたことのなかった樹の一途な愛を表す名セリフ」
・「肝心なことは何も言わず、好きなのに別れを選んだ樹が感情を爆発させる瞬間。後に『誰かを傷つけることが分かっていても求めずにはいられなかった』と明かされ、その覚悟がまた胸にきます」
・「ここのセリフから止まってた2人の関係が動き出した気がするから」
・「たくさんすれ違ってきた2人の心が通じ合う瞬間に私も心を動かされました。同性愛者だけではなく、異性愛者でもたくさんの人が恋愛をする上で共感できる心のすれ違いだと思います」
・「お互いの感情が高ぶっているのが伝わって、こちらも感情を動かされた」
続く2位は「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる」（MBS／2024年）最終話でのセリフ。後輩・兎田彩香（加藤史帆）に惹かれる気持ちを自覚しながらも、過去のトラウマから一歩を踏み出せずにいた先輩・鹿納弘子（森カンナ）。弘子の性格を誰よりも分かっている彩香は、弘子を呼び出し切実な想いを伝える。そんな告白に心を動かされた弘子が彩香にキスを落とし、涙を流しながら「私も彩香が好きだ」と想いを打ち明けた。その精一杯の一言に胸を打たれた人が多かった。
＜読者コメント＞
・「過去のトラウマからずっと心を閉ざしていた弘子先輩が、彩香の必死の告白でやっと本心が言えたこの言葉。ずっと言えなかったこの言葉にすごく重い意味がある」
・「やっと本当の気持ちを伝えられて良かった！その時の涙が綺麗でした」
・「今までずっと言えなかった本音をやっと言えた瞬間。カンナさんが流す涙にも感動しました。最高です！」
・「頑なだった弘子の心を決死の告白で振り向かせた彩香。彩香への精一杯の言葉が、この言葉。簡単だけど言えなかった言葉。弘子先輩の気持ちに感動しました」
・「弘子先輩が彩香ちゃんを想う気持ちが素直に表れた一言だから」
3位は「コールミー・バイ・ノーネーム」（MBS／2025年）より、古橋琴葉（尾碕真花）が世次愛（メグち／工藤美桜）に向けた一言がランクイン。同性同士で関係性を証明できるものがないとこぼす琴葉に、愛は琴葉と幸せになりたいと言い切り「死ぬまで証明し続ける」と宣言。その力強く頼もしい言葉に、琴葉は涙を流しながら「メグち好き」と素直な想いを口にし、2人は結ばれた。
＜読者コメント＞
・「ずっと鎧でガチガチだった琴葉が、鎧を破って素直に告白する姿に感動しました」
・「最終話でやっと琴葉が自分の気持ちを素直に言えた瞬間。感動して大号泣しました」
・「ずっと愛に素直に心を開けなかった琴葉が初めて素直な気持ちで想いを伝えたシーンが可愛かった」
・「母親の虐待から愛情がトラウマになり、好きになること・幸せになることが怖くなって、ずっと好きという感情を伝えることができなかった琴葉。メグちが何度も何度も愛を真っ直ぐに真面目に伝え続け、トラウマを解いていってやっと言えた『好き』がどれだけ重いか、それが伝わるシーンでした」
・「涙を流しながら、メグちと向き合い正直に好きと伝えられたシーンに胸が熱くなりました」
＜読者コメント＞
・「彩香ちゃんが酔った勢いでトイレに弘子先輩を押し込んで、ぎゅっと抱きつきながら本気で告白するシーン。気持ちが伝わってきてキュンが止まりません」
・「大好きな気持ちを伝える彩香ちゃんが可愛すぎた」
・「彩香ちゃんらしいストレートな告白にキュンとしたから」
＜読者コメント＞
・「ふみ（川津明日香）が今まで心の奥に閉まっていた姫花（土生瑞穂）への想いをやっと解放し、伝えることができたから」
・「今まで好きでも一線を引いて姫花のアプローチを交わしてきたふみがちゃんと姫花に向き合って気持ちを伝えたシーンが良かったです」
・「目の前の愛から逃げてきたふみが意を決して姫花に告白する覚悟を感じたから」
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「モデルプレス ベストドラマアワード」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
