読者が選ぶ「GLドラマ“反則級”沼落ちセリフ」トップ5を発表【モデルプレスランキング】
【モデルプレス＝2026/01/27】女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」は、日本歴代GLドラマランキングとして「胸キュン告白セリフ・“反則級”沼落ちセリフ・最強ツンデレセリフ」の3部門で読者アンケートを実施。本記事では「“反則級”沼落ちセリフ」トップ5を発表する。
1位：「ごめん、もう余裕ない」…「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる 2nd Stage」最終話：鹿納弘子（森カンナ）／MBS
2位：「早くうちの名前当てないと、どんどん頭おかしくなっちゃうよ」…「コールミー・バイ・ノーネーム」4話：古橋琴葉（尾碕真花）／MBS
3位：「ねぇ、キスして？」…「チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ」5話：林冬雨（中村ゆりか）／テレビ東京
4位：「じゃあ、私に会いにおいでよ」…「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる」5話：鹿納弘子（森カンナ）／MBS
5位：「私のいろんなところにキスしてみせて」…「おとなになっても」最終話：平山朱里（栗山千明）／Hulu
ランキングは、アンケートで読者から寄せられた投票結果、説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部による精査、さらにモデルプレス内の記事への反響などを加味し、決定した。
調査期間：2025年1月9日〜1月13日
回答数：6,527件（性別比：女性61.8％、男性6.9％、回答なし31.2％）
年代内訳：10代7％、20代53.7％、30代25％、40代8.5％、50代5.6％、60代以上0.2％
└うち学生の回答数：268件
└内訳：小学生0.4％、中学生6％、高校生35.4％、大学生・専門学生・大学院生58.2％
1位は「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる2nd Stage」（MBS／2025年）最終話より、先輩・鹿納弘子（森カンナ）の一言。想い合いながらもすれ違ってしまった弘子と後輩・兎田彩香（加藤史帆）が互いの素直な気持ちを打ち明けた後、いつもの調子で弘子と一線を越えようと試行錯誤する彩香をよそに、弘子は彩香を押し倒し口づけ。そして「ごめん、もう余裕ない」と今まで抑えていた想いをこぼす。弘子の優しさと彩香への愛が詰まった言葉に、多くの視聴者がノックアウトされた。
＜読者コメント＞
・「1年手を出さなかった最愛の人と初夜を迎える時に出たこの言葉に悶絶」
・「初めて2人が結ばれるシーンでの弘子の本音がリアルでかっこよくて忘れられない言葉」
・「弘子先輩が優しくも激しく彩香ちゃんを求めている、そんな感情がこの一言に詰まっていました。また一つ乗り越えた弘子さんと彩香ちゃんがようやく結ばれる尊い瞬間の沼落ちセリフです！」
・「彩香のことが大切すぎてずっと手を出せなかった弘子先輩が解放された瞬間に出た一言で、デレデレしてる弘子先輩とのギャップがすごい。弘子先輩の表情もかっこよすぎ」
・「こちらも余裕なくなりました」
2位は「コールミー・バイ・ノーネーム」（MBS／2025年）4話の古橋琴葉（尾碕真花）のセリフ。雨の中、世次愛（メグち／工藤美桜）から恋心が芽生え始めていることを打ち明けられると、「うちと寝れる？」と愛を試すように核心を突く。黙り込んでしまう愛を見て、繋いでいた手を恋人繋ぎに絡め直し、首筋にキスを落とすと「早くうちの名前当てないと、どんどん頭おかしくなっちゃうよ」と囁く。近づいたかと思えば突き放す絶妙な距離感で視聴者を一気に沼へ引きずり込んだ。
＜読者コメント＞
・「近づいたと思ったら離れていく掴めない琴葉を体現してるようなシーンでこちらも頭おかしくなりました…！」
・「愛が琴葉のことを本気で好きになってるかもしれないと言った後の返しでこのセリフ。衝撃的で沼落ちでした」
・「やっと琴葉が心を開いてきたかと思ったら、このセリフでまた遠のく。すでにメグちも私たちも琴葉に狂わされているのが分かるシーンだと思います」
・「雨の中のこのシーンが終始沼でした。耳元でこんなセリフを囁かれたら落ちます」
・「雨というシチュエーションも相まって、引き込まれる感じが沼る」
3位は「チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ」（テレビ東京／2024年）5話の林冬雨（中村ゆりか）のセリフがランクイン。元恋人・春本樹（菅井友香）と想いが通じ合い、再び結ばれた2人。カフェで並んで座っていると「ねえ、キスして」と上目遣いでおねだりする冬雨の可愛らしい仕草と言葉にときめく人が続出した。
＜読者コメント＞
・「樹とお互いの気持ちが通じ合って、離れていた分を取り返すようにひっついては気持ちを確かめている様子がとても可愛いです」
・「上目遣いで甘い声でのセリフ。落ちるに決まってます」
・「あの肩にもたれかかった上目遣いにノックアウトされました」
・「今までのツンツン、パワハラ上司が甘々になっているシーンはギャップがすごくて沼らせにきてたから」
・「場所が場所だけに、こんなとこでキスをせがまれたらもうキュンしかないです…！」
＜読者コメント＞
・「彩香ちゃんが弘子先輩に恋に落ちた瞬間。仕草と表情全てがかっこよすぎて視聴者全員恋に落ちたと思います」
・「『弘子先輩に興味があります』と、彩香ちゃんの発言を不思議に思わずそのまま受け止めサラッと放った一言。弘子先輩の温かく人を包み込んでくれる性格が出ていて大人の余裕を感じる。底なし沼の入り口です」
・「気になっている人にそんなこと言われたら即沼落ち確定です！！」
＜読者コメント＞
・「朱里（栗山千明）の大胆さと甘さが混ざった一言に、こちらもドキドキが止まりませんでした」
・「行動で証明してって言ってる感じがいい」
・「こんなこと言われたら落ちるしかない」
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「モデルプレス ベストドラマアワード」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
1位は「彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる2nd Stage」（MBS／2025年）最終話より、先輩・鹿納弘子（森カンナ）の一言。想い合いながらもすれ違ってしまった弘子と後輩・兎田彩香（加藤史帆）が互いの素直な気持ちを打ち明けた後、いつもの調子で弘子と一線を越えようと試行錯誤する彩香をよそに、弘子は彩香を押し倒し口づけ。そして「ごめん、もう余裕ない」と今まで抑えていた想いをこぼす。弘子の優しさと彩香への愛が詰まった言葉に、多くの視聴者がノックアウトされた。
＜読者コメント＞
・「1年手を出さなかった最愛の人と初夜を迎える時に出たこの言葉に悶絶」
・「初めて2人が結ばれるシーンでの弘子の本音がリアルでかっこよくて忘れられない言葉」
・「弘子先輩が優しくも激しく彩香ちゃんを求めている、そんな感情がこの一言に詰まっていました。また一つ乗り越えた弘子さんと彩香ちゃんがようやく結ばれる尊い瞬間の沼落ちセリフです！」
・「彩香のことが大切すぎてずっと手を出せなかった弘子先輩が解放された瞬間に出た一言で、デレデレしてる弘子先輩とのギャップがすごい。弘子先輩の表情もかっこよすぎ」
・「こちらも余裕なくなりました」
2位は「コールミー・バイ・ノーネーム」（MBS／2025年）4話の古橋琴葉（尾碕真花）のセリフ。雨の中、世次愛（メグち／工藤美桜）から恋心が芽生え始めていることを打ち明けられると、「うちと寝れる？」と愛を試すように核心を突く。黙り込んでしまう愛を見て、繋いでいた手を恋人繋ぎに絡め直し、首筋にキスを落とすと「早くうちの名前当てないと、どんどん頭おかしくなっちゃうよ」と囁く。近づいたかと思えば突き放す絶妙な距離感で視聴者を一気に沼へ引きずり込んだ。
＜読者コメント＞
・「近づいたと思ったら離れていく掴めない琴葉を体現してるようなシーンでこちらも頭おかしくなりました…！」
・「愛が琴葉のことを本気で好きになってるかもしれないと言った後の返しでこのセリフ。衝撃的で沼落ちでした」
・「やっと琴葉が心を開いてきたかと思ったら、このセリフでまた遠のく。すでにメグちも私たちも琴葉に狂わされているのが分かるシーンだと思います」
・「雨の中のこのシーンが終始沼でした。耳元でこんなセリフを囁かれたら落ちます」
・「雨というシチュエーションも相まって、引き込まれる感じが沼る」
3位は「チェイサーゲームW パワハラ上司は私の元カノ」（テレビ東京／2024年）5話の林冬雨（中村ゆりか）のセリフがランクイン。元恋人・春本樹（菅井友香）と想いが通じ合い、再び結ばれた2人。カフェで並んで座っていると「ねえ、キスして」と上目遣いでおねだりする冬雨の可愛らしい仕草と言葉にときめく人が続出した。
＜読者コメント＞
・「樹とお互いの気持ちが通じ合って、離れていた分を取り返すようにひっついては気持ちを確かめている様子がとても可愛いです」
・「上目遣いで甘い声でのセリフ。落ちるに決まってます」
・「あの肩にもたれかかった上目遣いにノックアウトされました」
・「今までのツンツン、パワハラ上司が甘々になっているシーンはギャップがすごくて沼らせにきてたから」
・「場所が場所だけに、こんなとこでキスをせがまれたらもうキュンしかないです…！」
＜読者コメント＞
・「彩香ちゃんが弘子先輩に恋に落ちた瞬間。仕草と表情全てがかっこよすぎて視聴者全員恋に落ちたと思います」
・「『弘子先輩に興味があります』と、彩香ちゃんの発言を不思議に思わずそのまま受け止めサラッと放った一言。弘子先輩の温かく人を包み込んでくれる性格が出ていて大人の余裕を感じる。底なし沼の入り口です」
・「気になっている人にそんなこと言われたら即沼落ち確定です！！」
＜読者コメント＞
・「朱里（栗山千明）の大胆さと甘さが混ざった一言に、こちらもドキドキが止まりませんでした」
・「行動で証明してって言ってる感じがいい」
・「こんなこと言われたら落ちるしかない」
