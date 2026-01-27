3児の母・近藤千尋、肉＆魚の手料理2品披露「忙しいのに尊敬」「焼き色が完璧」の声
【モデルプレス＝2026/01/27】モデルの近藤千尋が1月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。
◆近藤千尋、多忙な中での手作りおかずを披露
近藤は「月曜なのにもうすでに疲れてる 笑」と多忙な日常を明かしつつ、夕食の準備をする様子を公開。フライパンで香ばしく焼かれた大きなサバや、鍋でたっぷりと煮込まれた具だくさんの肉じゃがといった、栄養満点な2品の手料理を載せている。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「疲れているのに手料理もしっかり作っていて尊敬します」「肉も魚もあって栄養たっぷりなのが素晴らしい」「肉じゃがが味が染みていて美味しそう」「忙しいママのリアルな姿に共感します」「サバの焼き色が完璧で食欲をそそられる」「無理せず頑張ってください」といった声が寄せられている。
近藤はお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
