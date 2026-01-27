◆テニス ▽全豪オープンテニス第１０日（２７日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）

【メルボルン（オーストラリア）２７日＝吉松忠弘】大会の会場は、現地時間午後４時半過ぎに、４２・３度まで気温が上昇し、それをピークに、午後７時には４０・５度に「下がった」。午後２時４５分には、４０度の大台を突破していた。

午後１時半、気温は３８・４度ながら、すでに熱ストレス指数（ＨＳＳ）が最も危険な５・０に達し、開閉式屋根付きのコート以外の屋外コートは、全試合中断となった。試合中だった開閉式屋根付きのセンターコートとマーガレット・コート・アリーナは、屋根を閉めて試合を続行した。

この日、気温やＨＳＳは朝から急激に上昇した。午前１０時過ぎには、まだ気温２６度。プレスルームに表示されているヒートルール適用の目安になるＨＳＳは１・３だった。しかし、わずか２時間後の正午には気温３５度に到達。午後１時過ぎには、気温が３８・４度まで上昇し、ＨＳＳはついに車いすテニスがプレーできない赤いサイン（危険）の４・６まで急上昇した。

屋根がない屋外コートの試合は、午後７時現在、午後１時半から中断中。屋根があるセンターコートなど２面のコートでは、男子シングルス準々決勝や女子ダブルス３回戦などが行われている。

オーストラリア気象庁は、大会第１１日、２８日の最高気温は２４度と予報している。今日２７日と、２０度近い差となる。

◆ヒートルールと熱ストレス指数 メルボルン・パーク（会場がある場所）の複数地点で、気温、放射熱、湿度、風速の４気候要素を測定。広範な研究と試験を経て設定した熱ストレス指数（ＨＳＳ）を１〜５段階で算出する。最大の５になると、すべてのコートで行われている男女シングルス、ダブルス全ての試合が中断される。車いすテニスはＨＳＳが４・６、ジュニアは４・９が中断の目安だ。