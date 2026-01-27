２７日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比７．３０ポイント（０．１８％）高の４１３９．９１ポイントと反発した。

中国景気の持ち直しが期待される流れ。国家統計局は朝方、１２月の工業企業利益が前年同月比で５．３％拡大し、２カ月ぶりにプラス成長したと報告した。１１月の１３．１％減から大幅に改善している。人民元の先高観も支え。外国為替市場で人民元相場が２０２３年５月以来の高水準で推移する中、市場の一部では、一段の元高も予想されている。また、当局は人民元の国際化にも注力。中国人民銀行（中央銀行）の鄒瀾・副総裁は２６日、中国・香港市場の連携強化を進め、香港で元建て国債先物の導入を推進すると述べた。中国本土に資金が還流するとの期待も続いている。

ただ、上値は限定的。中国当局が株式市場の過熱感を抑制する方針を鮮明化していることなどがマイナス材料だ。指数は安く推移する場面もみられている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの上げが目立つ。半導体製造装置の瑞芯微（６０３８９３／ＳＨ）が７．１％高、フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が５．０％高、電子部品メーカー大手の環旭電子（６０１２３１／ＳＨ）が３．７％高、ＬＥＤ部材トップメーカーの三安光電（６００７０３／ＳＨ）が３．４％高で引けた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、半導体設計会社の瀾起科技（６８８００８／ＳＨ）が３．０％高。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は１．５％高と他の主要指数をアウトパフォームしている。

保険株も高い。中国人寿保険（６０１６２８／ＳＨ）が３．３％、新華人寿保険（６０１３３６／ＳＨ）が２．４％、中国太平洋保険（６０１６０１／ＳＨ）が２．０％、中国平安保険（６０１３１８／ＳＨ）が１．８％ずつ上昇した。そのほか、軍需・宇宙産業株、銀行株の一角なども買われている。

半面、不動産株はさえない。華麗家族（６００５０３／ＳＨ）が２．６％安、金地集団（６００３８３／ＳＨ）が２．５％安、信達地産（６００６５７／ＳＨ）が２．３％安、中華企業（６００６７５／ＳＨ）が１．７％安で取引を終えた。公益株、医薬株、エネルギー株、消費関連株、自動車株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が１．２０ポイント（０．４６％）安の２６３．２４ポイント、深センＢ株指数が０．２３ポイント（０．０２％）高の１２４３．４２ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）