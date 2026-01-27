永野芽郁、ボブヘアの“新ショット”公開 Netflix映画『僕の狂ったフェミ彼女』
俳優の永野芽郁（26）が、今年配信予定のNetflix映画『僕の狂ったフェミ彼女』で主演を務める。同作の新ショットが27日、公開された。
【写真】2026年のおともに！カレンダーを発売する浴衣姿の永野芽郁
Netflixのインスタグラムにて「ファーストルック解禁！」「Netflix映画『僕の狂ったフェミ彼女』2026年世界独占配信！」と発表された。
韓国で刊行された『僕の狂ったフェミ彼女』は「初恋の人がフェミニストになっていた」という設定で、“彼女”と“僕”の戦争のような恋愛を描いた“最狂ラブコメディ”。現代を生きる人々のリアルを描いた物語性が反響を呼び、大ヒット小説となった作品だ。日本翻訳版も重版になる人気となった。
永野は、とあることをきっかけにフェミニストになった、狂おしくも愛おしい“彼女”を演じる。
【写真】2026年のおともに！カレンダーを発売する浴衣姿の永野芽郁
Netflixのインスタグラムにて「ファーストルック解禁！」「Netflix映画『僕の狂ったフェミ彼女』2026年世界独占配信！」と発表された。
韓国で刊行された『僕の狂ったフェミ彼女』は「初恋の人がフェミニストになっていた」という設定で、“彼女”と“僕”の戦争のような恋愛を描いた“最狂ラブコメディ”。現代を生きる人々のリアルを描いた物語性が反響を呼び、大ヒット小説となった作品だ。日本翻訳版も重版になる人気となった。
永野は、とあることをきっかけにフェミニストになった、狂おしくも愛おしい“彼女”を演じる。