タレント、モデルの桃月なしこ（30）が27日までに、インスタグラムを更新。グラビアオフショットを公開した。

発売中の「FLASH」の表紙グラビアを飾っており「本日1／27(火)発売 週刊FLASHの表紙を飾らせて頂きます！ お久しぶりのFLASH！ 清楚な美しさ、大人の上品さをテーマに撮影してもらいました！ 私のイメージとかけ離れてるけど大丈夫か？ ぜひ誌面でチェックしてみてください！」と呼びかけ、白ビキニ姿のオフショットをアップした。

さらにアザーカットも公開されており、チューブトップビキニ姿や、ランジェリー姿を披露。「部屋着に白のコットンランジェリーから、黒のレーシーなランジェリー、水着まで全5ポーズを撮っていただき、どの衣装もかわいかったのですが、個人的には全身真っ白な部屋着がかわいくてお気に入りです」と振り返りつつ「事前に、30歳を迎えた私の『清楚な美しさ』や『大人の上品さ』を表現したいというお話をうかがっていたのですが、あまり年齢を気にしていないので、その点は表現出来ていたか分かりません…笑」とコメントしている。

フォロワーからは「さすがすね!!」「血管感謝」「でら美しいじゃん」「もうこれは芸術でしょ」「コレはたまりませんな」といったコメントが寄せられた。