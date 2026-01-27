¡Ú´ÚÎ®¡ÛENHYPEN¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥á¥¤¥ó¥Á¥ã¡¼¥È£²°Ì¡¡£¶¥¢¥ë¥Ð¥àÏ¢Â³¥È¥Ã¥×10
ENHYPEN¡Ê¥¨¥ó¥Ï¥¤¥×¥ó¡Ë¤Î7ËçÌÜ¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖTHE SIN¡§VANISH¡×¤¬¡¢ÊÆ¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥á¥¤¥ó¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¡Ö¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É200¡×2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£25Æü¤Ë²»³ÚÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤¬¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿31ÆüÉÕ¥Á¥ã¡¼¥ÈÍ½¹ðµ»ö¤ËºÜ¤Ã¤¿¡£12Ëü2000Ëç¤òµÏ¿¤·¤¿¡£1°Ì¤ÏÊÆ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥¢¥»¥Õ¡¦¥é¥¤¬8Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖDon¡Çt Be Dumb¡×¤À¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊ¸²½ÆüÊó¤Ï27Æü¡ÖENHYPEN¤Ïº£¤Þ¤Ç·×9¤Ä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¡Ø¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É200¡Ù¤ËÆþ¤ê¡¢ÆÃ¤ËºÇ¶á¤Î6¤Ä¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢Ï¢Â³¤·¤Æ¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¤Ï¡ÖTHE SIN¡§VANISH¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÈÎÇä¿ô¤Ç¡Ø¥È¥Ã¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¥»¡¼¥ë¥¹¡Ù1°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢SEA¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°²ó¿ô¤ò´¹»»¤·¤¿ÈÎÇäÎÌ¡Ë¤Ï¡¢9000Ëç¤È½¸·×¤µ¤ì¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ê³ºÅö½¸·×´ü´Ö¡Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤Î¸ø¼°¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°²ó¿ô¤¬951Ëü²ó¤òµÏ¿¤·¡¢¥Á¡¼¥àºÇ¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£