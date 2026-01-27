『マイナビ presents The Performance』aoen、EVNNE、ROIROMの3組が出演決定！

2024年4月に初めて開催され、累計11万人を動員し、数々の伝説的なステージを生み出してきたグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』が、2026年4月10日（金）〜12日（日）の3日間、Kアリーナ横浜にて開催される。

このたび、4月11日（土）及び4月12日（日）に出演する豪華出演者を追加発表。

11日（土）は、2日間連続の出演となるRIIZE、そしてVERIVERY、SUPER★DRAGONに続き、『BOYS PLANET』出演のメンバーで結成され2023年にデビュー、アジアのみならず欧米でも急速にファンを獲得し続け、本イベントが新体制後初の日本でのライブとなるEVNNE。

オーディション番組で人気を得た本多大夢と浜川路己の2人によって結成され、有明アリーナでのプレデビューショーケースイベントで約2万人動員の成功を収めるなど、新時代のアイコンとしてトレンドを牽引するROIROMの出演が決定した。

そして最終日となる12日（日）には、ATEEZ、NCT WISH、xikers、Hearts2Heartsに加え、中毒性の高いメロディと自由なスタイル、確かなライブでの表現力でティーンから大きな支持を得ている新世代J-POPボーイズグループ・aoenの出演が決定。多様なスタイルが交差するステージに注目だ。

◆VERIVERYとEVNNEによるコラボステージも決定！

そして、11日（土）に出演するVERIVERYとEVNNEによるコラボステージが決定。

同じ事務所に所属する2組でパフォーマンスを披露するのは、本イベントが初となる。

出演アーティストは、この後も解禁予定。続報に期待が高まる。