Bリーグ「モテ男No.1決定戦2026」参戦55選手が発表…昨年は小川敦也がグランプリ受賞

　Bリーグは1月27日、毎年恒例のバレンタイン企画「B.LEAGUEモテ男No.1決定戦 2026」を実施することを発表。B1からB3まで各クラブからエントリーした計55選手のリストを公開した。


　今回で10回目を迎える同企画では、『フォトジェニック賞』や『ナイスキャラで賞』など、10周年にちなんだ全10賞が用意されている。2017年の初代グランプリには宇都直輝（富山グラウジーズ）が輝き、2018年は比江島慎（当時シーホース三河／現宇都宮ブレックス）、2023年は河村勇輝（当時横浜ビー・コルセアーズ／現シカゴ・ブルズ※2way契約）が受賞した。


　昨年は宇都宮の小川敦也がグランプリを獲得。これまで2019年の渡邉裕規、翌年の遠藤祐亮（ともに宇都宮）、さらに2021年のテーブス海（当時宇都宮／現アルバルク東京）と、同クラブが3連覇を果たした記録もあり、今年エントリーした高島紳司に期待がかかる。そのほか、瀬川琉久（千葉ジェッツ）や渡邉怜音（アルティーリ千葉）、介川アンソニー翔（島根スサノオマジック）ら次世代を担うBリーガーがエントリーし、個性豊かなラインナップとなった。


　投票期間は2月2日から10日までで、Bリーグ公式サイトでのWEB投票と、B.LEAGUE公式チケットアプリ「B.スマチケ」内のカードコレクション「B.LEAGUE CARD」で投票可能。同14日に開票結果が発表される。今シーズンのモテ男No.1は誰の手に。「B.LEAGUEモテ男No.1決定戦 2026」に注目だ。


■B1エントリー選手

ドワイト・ラモス（北海道）

ジャレット・カルバー（仙台）

ヤニー・ウェッツェル（秋田）

ヤンジェミン（茨城）

高島紳司（宇都宮）

中村拓人（群馬）

松山駿（越谷）

渡邉伶音（A千葉）

瀬川琉久（千葉J）

マーカス・フォスター（A東京）

ドンテ・グランタム（SR渋谷）

伊久江ロイ英輝（川崎）

前野幹太（横浜BC）

田中晴瑛（富山）

浅井英矢（三遠）

元澤誠（三河）

宇都宮陸（FE名古屋）

加藤嵩都（名古屋D）

西田陽成（滋賀）

ホール百音アレックス（京都）

高橋快成（大阪）

介川アンソニー翔（島根）

三谷桂司朗（広島）

富山仁貴（佐賀）

松本健児リオン（長崎）

ジャック・クーリー（琉球）


■B2エントリー選手

大髙祐哉（青森）

クレイ・マウンス（岩手）

ノア・ウォーターマン（山形）

中野司（福島）

上良潤起（横浜EX）

川島聖那（福井）

小栗瑛哉（信州）

林翔太郎（静岡）

中島三千哉（神戸）

坂口竜也（奈良）

武内理貴（愛媛）

パブロ・アギラール（福岡）

山本翔太（熊本）

佐藤星来（鹿児島）


■B3エントリー選手

松下裕汰（埼玉）

田中幸之介（東京U）

ケレンベアガーマシュウ翔（品川）

ジュウイーサン龍英（東京Z）

LJ・ピーク（立川）

山本楓己（八王子）

石井智大（湘南）

樋口蒼生（新潟）

大森尊之（金沢）

ダニエル・フォトゥ（岐阜）

新本風河（三重）

中村瑞稀（岡山）

山口力也（山口）

ライアン・ローガン（徳島）

小林巧（香川）


