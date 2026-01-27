Bリーグ「モテ男No.1決定戦2026」参戦55選手が発表…昨年は小川敦也がグランプリ受賞

Bリーグは1月27日、毎年恒例のバレンタイン企画「B.LEAGUEモテ男No.1決定戦 2026」を実施することを発表。B1からB3まで各クラブからエントリーした計55選手のリストを公開した。

今回で10回目を迎える同企画では、『フォトジェニック賞』や『ナイスキャラで賞』など、10周年にちなんだ全10賞が用意されている。2017年の初代グランプリには宇都直輝（富山グラウジーズ）が輝き、2018年は比江島慎（当時シーホース三河／現宇都宮ブレックス）、2023年は河村勇輝（当時横浜ビー・コルセアーズ／現シカゴ・ブルズ※2way契約）が受賞した。

昨年は宇都宮の小川敦也がグランプリを獲得。これまで2019年の渡邉裕規、翌年の遠藤祐亮（ともに宇都宮）、さらに2021年のテーブス海（当時宇都宮／現アルバルク東京）と、同クラブが3連覇を果たした記録もあり、今年エントリーした高島紳司に期待がかかる。そのほか、瀬川琉久（千葉ジェッツ）や渡邉怜音（アルティーリ千葉）、介川アンソニー翔（島根スサノオマジック）ら次世代を担うBリーガーがエントリーし、個性豊かなラインナップとなった。

投票期間は2月2日から10日までで、Bリーグ公式サイトでのWEB投票と、B.LEAGUE公式チケットアプリ「B.スマチケ」内のカードコレクション「B.LEAGUE CARD」で投票可能。同14日に開票結果が発表される。今シーズンのモテ男No.1は誰の手に。「B.LEAGUEモテ男No.1決定戦 2026」に注目だ。

■B1エントリー選手



ドワイト・ラモス（北海道）



ジャレット・カルバー（仙台）



ヤニー・ウェッツェル（秋田）



ヤンジェミン（茨城）



高島紳司（宇都宮）



中村拓人（群馬）



松山駿（越谷）



渡邉伶音（A千葉）



瀬川琉久（千葉J）



マーカス・フォスター（A東京）



ドンテ・グランタム（SR渋谷）



伊久江ロイ英輝（川崎）



前野幹太（横浜BC）



田中晴瑛（富山）



浅井英矢（三遠）



元澤誠（三河）



宇都宮陸（FE名古屋）



加藤嵩都（名古屋D）



西田陽成（滋賀）



ホール百音アレックス（京都）



高橋快成（大阪）



介川アンソニー翔（島根）



三谷桂司朗（広島）



富山仁貴（佐賀）



松本健児リオン（長崎）



ジャック・クーリー（琉球）

■B2エントリー選手



大髙祐哉（青森）



クレイ・マウンス（岩手）



ノア・ウォーターマン（山形）



中野司（福島）



上良潤起（横浜EX）



川島聖那（福井）



小栗瑛哉（信州）



林翔太郎（静岡）



中島三千哉（神戸）



坂口竜也（奈良）



武内理貴（愛媛）



パブロ・アギラール（福岡）



山本翔太（熊本）



佐藤星来（鹿児島）

■B3エントリー選手



松下裕汰（埼玉）



田中幸之介（東京U）



ケレンベアガーマシュウ翔（品川）



ジュウイーサン龍英（東京Z）



LJ・ピーク（立川）



山本楓己（八王子）



石井智大（湘南）



樋口蒼生（新潟）



大森尊之（金沢）



ダニエル・フォトゥ（岐阜）



新本風河（三重）



中村瑞稀（岡山）



山口力也（山口）



ライアン・ローガン（徳島）



小林巧（香川）





【動画】9代目モテ男No.1グランプリ受賞者にカメラが密着