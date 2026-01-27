今年のライジングスターズ参戦選手が発表…新人フラッグや昨季新人王キャッスルらが選出

1月27日（現地時間26日、日付は以下同）。NBAは、2月14日にロサンゼルス・クリッパーズのホーム、インテュイット・ドームで開催される「2026 カストロール ライジングスターズ」へ参戦する選手たちを発表した。イベントへ参戦するキャリア1、2年目の選手たちについては、NBAチームのアシスタントコーチたちの投票結果で決まった。

オールスターウィークエンド初日に行われるこのイベントは、NBAキャリア1、2年目の選手たちとGリーグ選抜チームが競演する舞台。1、2年目の選手たちは、今月28日にドラフトされて3チームに分かれ、Gリーグ選抜チームと合わせた計4チームが3試合（準決勝2試合と決勝戦）のミニトーナメントを繰り広げる。

準決勝の2試合は最初に40ポイント以上を獲得したチーム、決勝戦では最初に25ポイント以上を獲得したチームがそれぞれ勝者となる。

今年のライジングスターズで名誉ヘッドコーチ（HC）を務めるのは、カーメロ・アンソニー（元デンバー・ナゲッツほか）、ビンス・カーター（元トロント・ラプターズほか）、トレイシー・マグレディ（元オーランド・マジックほか）、オースティン・リバース（元クリッパーズほか）の4名で、リバースがGリーグ選抜チームで指揮を執ることが決まっている。

今年のライジングスターズへ参戦する選手たちは下記のとおり（以降NBAのチーム名は略称）。



◆■「2026 カストロール ライジングスターズ」出場選手一覧

・1年目



セドリック・キャワード（グリズリーズ）



イェゴール・ディヨミン（ネッツ）



VJ・エッジコム（シクサーズ）



ジェレマイア・フィアーズ（ペリカンズ）



クーパー・フラッグ（マーベリックス）



ディラン・ハーパー（スパーズ）



トレイ・ジョンソン（ウィザーズ）



コン・カニップル（ホーネッツ）



コリン・マレー・ボイルズ（ラプターズ）



デリック・クイーン（ペリカンズ）

・2年目



マタス・ブゼリス（ブルズ）



ステフォン・キャッスル（スパーズ）



ドノバン・クリンガン（ブレイザーズ）



キーショーン・ジョージ（ウィザーズ）



エイジェイ・ミッチェル（サンダー）



アレックス・サー（ウィザーズ）



リード・シェパード（ロケッツ）



キャム・スペンサー（グリズリーズ）



ジェイレン・タイソン（キャバリアーズ）



ケレル・ウェア（ヒート）



ジェイレン・ウェルズ（グリズリーズ）

・Gリーグ選抜



ショーン・イースト2世（ソルトレイクシティ・スターズ）



ロン・ハーパーJr.（メイン・セルティックス）



デイビッド・ジョーンズ・ガルシア（オースティン・スパーズ）



ヤニック・コナン・ニーダーハウザー（サンディエゴ・クリッパーズ）



アライジャ・マーティン（ラプターズ905）



トリステン・ニュートン（リオグランデバレー・バイパーズ）



ヤン・ハンセン（リップシティ・リミックス）

