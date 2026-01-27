サンズの得点源デビン・ブッカーとジェイレン・グリーンが戦線離脱

1月26日（現地時間25日、日付は以下同）。フェニックス・サンズは、ホームのモーゲージ・マッチアップ・センターで行われたマイアミ・ヒート戦を102－111で落とし、2連敗を喫した。

この日を終えて、サンズはウェスタン・カンファレンス6位の27勝19敗。ただし、24日に敗れたアトランタ・ホークス戦で、デビン・ブッカーとジェイレン・グリーンが負傷。

ブッカーは、第3クォーター終盤にオニエカ・オコング（ホークス）の足を踏んでしまったことで右足首を捻挫。グリーンは右ハムストリングを再び負傷することに。

今シーズンのサンズで、ブッカーはチームトップの平均25.4得点6.2アシストに4.0リバウンドを残す最重要人物なのだが、チーム側はヒート戦の前に最低1週間を欠場すると発表。

一方のグリーンは、トレーニングキャンプで右ハムストリングを負傷。昨年11月7日のロサンゼルス・クリッパーズ戦で初出場し、29得点3リバウンド3アシスト2スティールを残すも、同9日のクリッパーズ戦で同箇所を悪化させてしまい、約2カ月半を欠場していた。

ホークス戦で再び右ハムストリング負傷となったが、今回は足を引きずることなく歩くことができていたことから、サンズ側は長期間の欠場を余儀なくされるケガにならないことを願っているとのこと。

両選手を欠いているため、サンズが戦力ダウンしてしまったことは否めないが、現状で長期離脱にはならない見込みと報じられていることは朗報だろう。