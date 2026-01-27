昨季キャバリアーズで活躍したガードのタイ・ジェロームが球宴前にグリズリーズデビューか

昨シーズン。NBAキャリア6年目のタイ・ジェロームは、クリーブランド・キャバリアーズで平均19.9分12.5得点2.5リバウンド3.4アシスト1.1スティールに3ポイントシュート成功率43.9パーセント（平均1.6本成功）を残し、自己最高のシーズンを送っていた。

最優秀シックスマン賞の投票で3位に入った196センチ88キロのガードは、昨年夏にグリズリーズと契約。もっとも、右ふくらはぎ負傷のため開幕から試合へ出場できずにいた。

現在グリズリーズは、エースガードのジャ・モラントがヒジの負傷で離脱中。スコッティ・ピペンJr.はつま先のケガのため開幕から欠場が続いている。

そうした中、24日にトゥオマス・イーサロHC（ヘッドコーチ）は、ジェロームが5対5の練習をこなしていると話していたと地元メディア『Memphis Commercial Appeal』が報道。指揮官によると、28歳のガードは試合へ復帰する前に1、2週間をかけてコンディションを整える予定とのこと。

そのため、2月中旬のオールスターブレイク前にジェロームが試合へ復帰し、“グリズリーズデビュー”を飾る可能性が高いと予想されている。



