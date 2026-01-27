明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



００：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数

００：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）

０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合議事要旨

０９：３０ 豪・消費者物価指数

１０：３０ 日・４０年物国債の入札

１６：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数



○決算発表・新規上場など



決算発表：日本電技<1723>，南海辰村<1850>，北陸電工<1930>，野村不ＨＤ<3231>，イントラマト<3850>，田岡化<4113>，日精化<4362>，ダイトーケミ<4366>，広栄化学<4367>，一工薬<4461>，ＪＣＲファ<4552>，ＪＦＥシステ<4832>，日精線<5659>，航空電子<6807>，アドバンテ<6857>，ＦＤＫ<6955>，ＫＯＡ<6999>，エクセディ<7278>，フジオーゼ<7299>，キヤノン電<7739>，キヤノンＭＪ<8060>，秋田銀<8343>，ジャフコＧ<8595>，松井証<8628>，極東証券<8706>，アイザワ証Ｇ<8708>，メタウォーター<9551>，ナガセ<9733>，大丸エナ<9818>，杉本商<9932>ほか

※海外企業決算発表：ＩＢＭ，マイクロソフト，メタプラットフォームズ，テスラ



出所：MINKABU PRESS