信越化学工業<4063.T>がこの日の取引終了後に第３四半期累計（４～１２月）連結決算を発表しており、売上高１兆９３４０億円（前年同期比０．２％増）、営業利益４９８０億２６００万円（同１４．８％減）、純利益３８４３億２０００万円（同１１．１％減）となった。



電子材料事業において、半導体市場でＡＩ関連が引き続き活況を呈したこと受けて、シリコンウエハー、フォトレジスト、マスクブランクスなどの半導体材料が伸長し売上高は増収となったが、生活環境基盤材料事業で塩化ビニールの北米での需要が年後半に弱含んだほか、アジアほかの海外市場で価格の低迷が続いたことが響いた。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高２兆４０００億円（前期比６．３％減）、営業利益６３５０億円（同１４．４％減）、純利益４７００億円（同１２．０％減）の従来見通しを据え置いている。



