鈴木が２６年６月期業績予想及び配当予想を上方修正

鈴木<6785.T>がこの日の取引終了後、２６年６月期の連結業績予想について、売上高を３４６億９３００万円から３７４億５６００万円（前期比１２．４％増）へ、営業利益を４４億４１００万円から４７億９６００万円（同１１．７％増）へ、純利益を２７億８４００万円から３１億１５００万円（同１２．９％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各４４円の年８８円から中間４５円・期末５０円の年９５円（前期８５円）へ引き上げた。



第１四半期業績で、主力の部品セグメントでスマートフォン関連部品や自動車電装部品の需要が増加し売上高が計画に対して上振れ着地したことが要因。また、電子部品の生産性向上や、海外子会社の外貨建て取引による為替差益の計上があったことも寄与する。



出所：MINKABU PRESS