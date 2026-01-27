伊藤園<2593.T>はこの日の取引終了後、２６年４月期連結業績予想について純利益を１６０億円から１０億円（前期比９２．９％減）へ大幅に下方修正すると発表した。



原料調達価格が想定を上回る状況のなか一部商品の価格改定を実施したものの、競争激化に伴うリベート（販売奨励金）などの増加や広告宣伝費の先行投資が重荷となり、利益を圧迫する。自動販売機事業での減損損失の計上も響く見通し。なお、売上高予想は４９００億円から４９５０億円（同４．７％増）へ上方修正した。また、配当予想に変更はない。



あわせて、４月１日付でインドに子会社を設立すると発表した。現地での事業展開を加速するため。「お～いお茶」ブランドの認知度向上を目指す。



出所：MINKABU PRESS