人気韓国アーティストJAEJOONG（ジェジュン）大熱狂の横浜アリーナの“夢時間”をレポート！
JAEJOONG(ジェジュン)2年ぶりの日本ツアー「2025 JAEJOONG JAPAN ARENA TOUR “RE:VERIE”」より、11月24日に行われた横浜・ぴあアリーナMM公演の模様が、2026年1月31日（土）にCS衛星劇場でテレビ初放送されます。
今回は、その熱狂と感動に満ちたステージの様子をレポート！
「もう一度夢と向き合う」という意味のサブタイトル“RE:VERIE”を冠した今回のライブ。事前PR動画で「ロックなJAEJOONG、いろんな色のJAEJOONGを見せていけると思う」と話していた通り、ロックナンバーを中心に熱いパフォーマンスでファンを魅了しました！
■緑の光に包まれた、圧巻のオープニング
開演時間直前。4階までびっしりと埋まった会場には、緑の光が！
生バンドのダイナミックな演奏が始まり、暗転したステージの中央のせり上がりから、手持ち式マイクアームを天に高々と上げたJAEJOONGが姿を現すと、ファンたちが大熱狂！
スタートは2025年5月にリリースされたアルバム『Beauty in Chaos』から「Miracle（Japanese Ver.）」。
JAEJOONG自らを奮い立たせるように、ステージ中央に設置された高台に上ると、愛の強さと永遠の誓いを歌う「Last VoW（Japanese Ver.）」を力強く歌い上げ、会場全体をJAEJOONG色に染め上げました。
■観客との距離を縮める、ジェジュンらしいパフォーマンス！
最初のMCでは「みなさん、こんにちは。JAEJOONGだよ〜。昨日はズボンが破けたりするハプニングがありましたが、(今日は)それ以上に、思いきり幸せな時間をお届けすることを約束します」と挨拶。
「Big Revolution」で両手をいっぱいに広げて観客をあおると、「BREAKING DAWN」ではアリーナに設けられたサブステージまで歩き、昇降ステージの上から、スタンド席の観客たちとアイコンタクト。投げキッスでフィニッシュすると割れんばかりの歓声が！
「I AM U」からはあたたかな空気にチェンジ。
「アイノカゲ」では、観客と合唱をしてハートフルなステージを演出。
カバーアルバム収録曲の「GLAMOROUS SKY」は、拡声器を掲げてクールにプレイ。
拡声器にマイクをつけて歌う、斬新なパフォーマンスで盛り上げました。
カラフルなジャケットに着替えると、再びアグレッシブなセクションへ突入。
「In Chaos」でシャウトしながらステージをところ狭しと疾走すると「Rhapsody」は「これまで5回以上使ってきて、体の一部になっている」というLEDライトグローブを装着しパフォーマンス。
手袋から緑色のレーザービームを放ちながら、「横浜！Are You Ready!?」と観客の熱狂を誘い、一瞬姿が見えなくなったと思えば、鍵盤を弾くようなジェスチャーをしながらメインステージのせり上がりから登場！
「横浜！Make A Noise」の声とともに「Devotion」「Mine」と続け、会場の熱気は最高潮に！
■ファンを想う言葉が心に残る、中盤のMC
ライブの中盤で腰を痛めてしまったというJAEJOONG。
「どんどん元気が出てくるね。みんなは僕のビタミン！」と話し、「大変なこと、日常を忘れるためにここにきている人もいると思います。たくさんあるよ。大変なこと……」と慰めると、おもむろに「大変な思いをしているファン」と「JAEJOONG」の1人二役の即興寸劇がスタート。
おもしろおかしく演じながらも、「自分のことは自分が守って。僕への愛が薄くなってもいい。自分が先。ずっと健康でいよう」という温かなメッセージが。
「Good Morning Night」では、トロッコに乗ってアリーナをゆっくりと回りながらファンと近距離でコミュニケーション。サインボールを投げ入れ、マイクを観客席に向けて、ファン一人ひとりの声を拾っていきます。
本編最後の曲は、日本デビュー20周年を記念したアルバム「Rhapsody」の収録曲「Glorious Day（Japanese Ver.）」。これはJAEJOONGが作詞に参加したファンソング。
自分を応援してきてくれた人々への感謝の気持ちを歌に乗せ、「Wooh〜」とコール&レスポンスをしたり、バブルガンからシャボン玉を飛ばしたりしながら愛を共有していくJAEJOONG。
満面の笑みで「ありがとう」と繰り返すJAEJOONGに、会場は多幸感に包まれました。
アンコールは、30分のトークを含み、なんと45分強。
最後は前向きなメッセージが込められた楽曲「To The Boy（Japanese Ver.）」を観客と大熱唱し、約3時間に及ぶライブの幕を閉じました。
「前だけを見て進む」と語るその姿は、これからのJAEJOONGの歩みをますます楽しみにさせてくれます。
夢と向き合い続けるJAEJOONGの“今”を体感できるステージ、「衛星劇場」の放送でぜひ確かめてみてください！
【放送情報】
2025 JAEJOONG JAPAN ARENA TOUR “RE:VERIE”
1月31日(土) 午後8:00〜 テレビ初放送
(C)iNKODE Entertainment
【提供=衛星劇場／レタスクラブWEB編集部YYY】