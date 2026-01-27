東北特殊鋼 <5484> [東証Ｓ] が1月27日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比4.3％増の10.9億円に伸び、通期計画の11.9億円に対する進捗率は91.7％に達し、5年平均の74.7％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比69.6％減の0.9億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比32.6％増の3.7億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.9％→5.9％に改善した。



株探ニュース

