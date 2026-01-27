【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(27日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
59331.39 ボリンジャー:＋3σ(26週)
56733.20 ボリンジャー:＋3σ(25日)
55895.95 ボリンジャー:＋3σ(13週)
55662.01 ボリンジャー:＋2σ(26週)
55156.84 ボリンジャー:＋2σ(25日)
54302.80 ボリンジャー:＋2σ(13週)
53580.49 ボリンジャー:＋1σ(25日)
53333.54 ★日経平均株価27日終値
53253.38 6日移動平均線
53174.21 均衡表転換線(日足)
52709.66 ボリンジャー:＋1σ(13週)
52004.14 25日移動平均線
51992.63 ボリンジャー:＋1σ(26週)
51832.80 新値三本足陰転値
51565.55 均衡表基準線(日足)
51565.55 均衡表転換線(週足)
51116.51 13週移動平均線
50482.54 75日移動平均線
50427.79 ボリンジャー:-1σ(25日)
49988.49 均衡表雲上限(日足)
49523.37 ボリンジャー:-1σ(13週)
48851.44 ボリンジャー:-2σ(25日)
48648.05 均衡表雲下限(日足)
48323.24 26週移動平均線
47930.22 ボリンジャー:-2σ(13週)
47275.09 ボリンジャー:-3σ(25日)
47168.92 均衡表基準線(週足)
46337.08 ボリンジャー:-3σ(13週)
44653.86 ボリンジャー:-1σ(26週)
43714.54 200日移動平均線
40984.48 ボリンジャー:-2σ(26週)
38116.15 均衡表雲上限(週足)
37315.09 ボリンジャー:-3σ(26週)
36429.29 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 53.20(前日61.42)
ST.Slow(9日) 59.90(前日62.36)
ST.Fast(13週) 87.50(前日85.11)
ST.Slow(13週) 86.04(前日85.24)
［2026年1月27日］
株探ニュース