　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


59331.39　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
56733.20　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
55895.95　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
55662.01　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
55156.84　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
54302.80　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
53580.49　　ボリンジャー:＋1σ(25日)

53333.54　　★日経平均株価27日終値

53253.38　　6日移動平均線
53174.21　　均衡表転換線(日足)
52709.66　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
52004.14　　25日移動平均線
51992.63　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
51832.80　　新値三本足陰転値
51565.55　　均衡表基準線(日足)
51565.55　　均衡表転換線(週足)
51116.51　　13週移動平均線
50482.54　　75日移動平均線
50427.79　　ボリンジャー:-1σ(25日)
49988.49　　均衡表雲上限(日足)
49523.37　　ボリンジャー:-1σ(13週)
48851.44　　ボリンジャー:-2σ(25日)
48648.05　　均衡表雲下限(日足)
48323.24　　26週移動平均線
47930.22　　ボリンジャー:-2σ(13週)
47275.09　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47168.92　　均衡表基準線(週足)
46337.08　　ボリンジャー:-3σ(13週)
44653.86　　ボリンジャー:-1σ(26週)
43714.54　　200日移動平均線
40984.48　　ボリンジャー:-2σ(26週)
38116.15　　均衡表雲上限(週足)
37315.09　　ボリンジャー:-3σ(26週)
36429.29　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　53.20(前日61.42)
ST.Slow(9日)　　59.90(前日62.36)

ST.Fast(13週)　 87.50(前日85.11)
ST.Slow(13週)　 86.04(前日85.24)

［2026年1月27日］

株探ニュース