

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





59331.39 ボリンジャー:＋3σ(26週)

56733.20 ボリンジャー:＋3σ(25日)

55895.95 ボリンジャー:＋3σ(13週)

55662.01 ボリンジャー:＋2σ(26週)

55156.84 ボリンジャー:＋2σ(25日)

54302.80 ボリンジャー:＋2σ(13週)

53580.49 ボリンジャー:＋1σ(25日)



53333.54 ★日経平均株価27日終値



53253.38 6日移動平均線

53174.21 均衡表転換線(日足)

52709.66 ボリンジャー:＋1σ(13週)

52004.14 25日移動平均線

51992.63 ボリンジャー:＋1σ(26週)

51832.80 新値三本足陰転値

51565.55 均衡表基準線(日足)

51565.55 均衡表転換線(週足)

51116.51 13週移動平均線

50482.54 75日移動平均線

50427.79 ボリンジャー:-1σ(25日)

49988.49 均衡表雲上限(日足)

49523.37 ボリンジャー:-1σ(13週)

48851.44 ボリンジャー:-2σ(25日)

48648.05 均衡表雲下限(日足)

48323.24 26週移動平均線

47930.22 ボリンジャー:-2σ(13週)

47275.09 ボリンジャー:-3σ(25日)

47168.92 均衡表基準線(週足)

46337.08 ボリンジャー:-3σ(13週)

44653.86 ボリンジャー:-1σ(26週)

43714.54 200日移動平均線

40984.48 ボリンジャー:-2σ(26週)

38116.15 均衡表雲上限(週足)

37315.09 ボリンジャー:-3σ(26週)

36429.29 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 53.20(前日61.42)

ST.Slow(9日) 59.90(前日62.36)



ST.Fast(13週) 87.50(前日85.11)

ST.Slow(13週) 86.04(前日85.24)



［2026年1月27日］



株探ニュース

