　1月27日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2955銘柄。東証終値比で上昇は1433銘柄、下落は1439銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが103銘柄、値下がりは114銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は80円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4479>　マクアケ　　　　　 1142　　+173（ +17.9%）
2位 <472A>　ミラティブ　　　　　737　　 +93（ +14.4%）
3位 <6785>　鈴木　　　　　　　 2697　　+319（ +13.4%）
4位 <190A>　コーディア　　　　　142　　 +11（　+8.4%）
5位 <2752>　フジオフード　　　 1150　　 +88（　+8.3%）
6位 <9478>　ＳＥＨＩ　　　　　　456　　 +28（　+6.5%）
7位 <4978>　リプロセル　　　　171.5　　+9.5（　+5.9%）
8位 <6337>　テセック　　　　　 2600　　+133（　+5.4%）
9位 <3070>　ジェリビンズ　　　　124　　　+4（　+3.3%）
10位 <5532>　リアルゲイト　　　 2807　　 +81（　+3.0%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7138>　ＴＯＲＩＣＯ　　　　327　　 -67（ -17.0%）
2位 <8918>　ランド　　　　　　　9.4　　-0.6（　-6.0%）
3位 <4063>　信越化　　　　　　 5230　　-246（　-4.5%）
4位 <6342>　太平製　　　　　 3974.5　-175.5（　-4.2%）
5位 <4498>　サイバトラス　　　 1210　　 -37（　-3.0%）
6位 <6177>　アップバンク　　　132.1　　-3.9（　-2.9%）
7位 <8218>　コメリ　　　　　　 3371　　 -79（　-2.3%）
8位 <9171>　栗林船　　　　　 1917.1　 -40.9（　-2.1%）
9位 <3113>　ＵＮＩＶＡ　　　　 71.5　　-1.5（　-2.1%）
10位 <4438>　Ｗｅｌｂｙ　　　　292.9　　-6.1（　-2.0%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7012>　川重　　　　　　　13180　　+145（　+1.1%）
2位 <7453>　良品計画　　　　　 3100　 +34.0（　+1.1%）
3位 <5802>　住友電　　　　　　 6750　　 +71（　+1.1%）
4位 <3659>　ネクソン　　　　 4320.7　 +39.7（　+0.9%）
5位 <4307>　野村総研　　　　 5890.7　 +51.7（　+0.9%）
6位 <3861>　王子ＨＤ　　　　　919.7　　+7.7（　+0.8%）
7位 <7951>　ヤマハ　　　　　 1124.9　　+8.9（　+0.8%）
8位 <6113>　アマダ　　　　　 1974.9　 +14.9（　+0.8%）
9位 <4005>　住友化　　　　　　474.5　　+3.2（　+0.7%）
10位 <6503>　三菱電　　　　　 4916.5　 +30.5（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4063>　信越化　　　　　　 5230　　-246（　-4.5%）
2位 <9104>　商船三井　　　　 4656.4　 -79.6（　-1.7%）
3位 <6178>　日本郵政　　　　 1766.5　 -19.5（　-1.1%）
4位 <6770>　アルプスアル　　 1948.5　 -19.5（　-1.0%）
5位 <4208>　ＵＢＥ　　　　　 2673.6　 -26.4（　-1.0%）
6位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　 1919.4　 -14.1（　-0.7%）
7位 <7261>　マツダ　　　　　 1154.4　　-8.1（　-0.7%）
8位 <5803>　フジクラ　　　　　18250　　-120（　-0.7%）
9位 <8591>　オリックス　　　 4624.1　 -29.9（　-0.6%）
10位 <5714>　ＤＯＷＡ　　　　 9261.1　 -53.9（　-0.6%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース