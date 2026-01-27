[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1433銘柄・下落1439銘柄（東証終値比）
1月27日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2955銘柄。東証終値比で上昇は1433銘柄、下落は1439銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが103銘柄、値下がりは114銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は80円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の27日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4479> マクアケ 1142 +173（ +17.9%）
2位 <472A> ミラティブ 737 +93（ +14.4%）
3位 <6785> 鈴木 2697 +319（ +13.4%）
4位 <190A> コーディア 142 +11（ +8.4%）
5位 <2752> フジオフード 1150 +88（ +8.3%）
6位 <9478> ＳＥＨＩ 456 +28（ +6.5%）
7位 <4978> リプロセル 171.5 +9.5（ +5.9%）
8位 <6337> テセック 2600 +133（ +5.4%）
9位 <3070> ジェリビンズ 124 +4（ +3.3%）
10位 <5532> リアルゲイト 2807 +81（ +3.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7138> ＴＯＲＩＣＯ 327 -67（ -17.0%）
2位 <8918> ランド 9.4 -0.6（ -6.0%）
3位 <4063> 信越化 5230 -246（ -4.5%）
4位 <6342> 太平製 3974.5 -175.5（ -4.2%）
5位 <4498> サイバトラス 1210 -37（ -3.0%）
6位 <6177> アップバンク 132.1 -3.9（ -2.9%）
7位 <8218> コメリ 3371 -79（ -2.3%）
8位 <9171> 栗林船 1917.1 -40.9（ -2.1%）
9位 <3113> ＵＮＩＶＡ 71.5 -1.5（ -2.1%）
10位 <4438> Ｗｅｌｂｙ 292.9 -6.1（ -2.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7012> 川重 13180 +145（ +1.1%）
2位 <7453> 良品計画 3100 +34.0（ +1.1%）
3位 <5802> 住友電 6750 +71（ +1.1%）
4位 <3659> ネクソン 4320.7 +39.7（ +0.9%）
5位 <4307> 野村総研 5890.7 +51.7（ +0.9%）
6位 <3861> 王子ＨＤ 919.7 +7.7（ +0.8%）
7位 <7951> ヤマハ 1124.9 +8.9（ +0.8%）
8位 <6113> アマダ 1974.9 +14.9（ +0.8%）
9位 <4005> 住友化 474.5 +3.2（ +0.7%）
10位 <6503> 三菱電 4916.5 +30.5（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4063> 信越化 5230 -246（ -4.5%）
2位 <9104> 商船三井 4656.4 -79.6（ -1.7%）
3位 <6178> 日本郵政 1766.5 -19.5（ -1.1%）
4位 <6770> アルプスアル 1948.5 -19.5（ -1.0%）
5位 <4208> ＵＢＥ 2673.6 -26.4（ -1.0%）
6位 <6762> ＴＤＫ 1919.4 -14.1（ -0.7%）
7位 <7261> マツダ 1154.4 -8.1（ -0.7%）
8位 <5803> フジクラ 18250 -120（ -0.7%）
9位 <8591> オリックス 4624.1 -29.9（ -0.6%）
10位 <5714> ＤＯＷＡ 9261.1 -53.9（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
