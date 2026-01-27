日経225オプション2月限（27日日中） 5万4000円コールが出来高最多495枚
27日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6523枚だった。うちコールの出来高が3292枚と、プットの3231枚を上回った。コールの出来高トップは5万4000円の495枚（120円高1025円）。プットの出来高トップは5万円の383枚（145円安440円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
10 0 1 68000
4 0 2 66000
9 0 3 65000
16 +1 5 64000
43 +2 8 63000
82 +2 15 62000
64 +5 26 61000
243 +6 45 60000
353 +19 80 59000
378 +32 141 58000
166 +62 256 57000
158 +47 320 56500
2 +50 335 56375
10 +67 360 56250
1 +65 385 56125
343 +80 415 56000
2 -45 360 55750
4 380 55625
48 +75 535 55500
21 -30 500 55375
5 +105 595 55250
2 +95 645 55125
475 +110 675 55000
1 -85 710 54875
10 +105 740 54750
1 605 54625
47 +105 835 54500
3 -45 775 54250
495 +120 1025 54000 1730 -245 2
10 +145 1075 53875
9 +155 1150 53750
3 1210 53625
41 +170 1260 53500 1435 -315 5
1 1345 53375 1415 -35 5
2 +240 1390 53250 1360 -225 15
214 +220 1545 53000 1250 -275 38
1 1370 52875 1195 -210 3
3 +200 1670 52750 1145 -205 4
5 +160 1765 52500 1055 -245 53
52375 1050 2
1 -100 2015 52250
1 -355 1870 52125
4 +135 2105 52000 885 -215 144
51875 850 -185 3
51750 820 -150 14
51500 745 -215 70
1 2520 51375 720 -205 6
51250 690 -200 13
51125 660 -185 22
51000 635 -195 112
50875 620 -185 7
50750 585 -135 2
50625 560 -160 2
50500 530 -125 156
50375 505 6
50250 485 -150 56
