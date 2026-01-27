　27日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6523枚だった。うちコールの出来高が3292枚と、プットの3231枚を上回った。コールの出来高トップは5万4000円の495枚（120円高1025円）。プットの出来高トップは5万円の383枚（145円安440円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　10　　　 0　　　 1　　68000　
　　 4　　　 0　　　 2　　66000　
　　 9　　　 0　　　 3　　65000　
　　16　　　+1　　　 5　　64000　
　　43　　　+2　　　 8　　63000　
　　82　　　+2　　　15　　62000　
　　64　　　+5　　　26　　61000　
　 243　　　+6　　　45　　60000　
　 353　　 +19　　　80　　59000　
　 378　　 +32　　 141　　58000　
　 166　　 +62　　 256　　57000　
　 158　　 +47　　 320　　56500　
　　 2　　 +50　　 335　　56375　
　　10　　 +67　　 360　　56250　
　　 1　　 +65　　 385　　56125　
　 343　　 +80　　 415　　56000　
　　 2　　 -45　　 360　　55750　
　　 4　　　　　　 380　　55625　
　　48　　 +75　　 535　　55500　
　　21　　 -30　　 500　　55375　
　　 5　　+105　　 595　　55250　
　　 2　　 +95　　 645　　55125　
　 475　　+110　　 675　　55000　
　　 1　　 -85　　 710　　54875　
　　10　　+105　　 740　　54750　
　　 1　　　　　　 605　　54625　
　　47　　+105　　 835　　54500　
　　 3　　 -45　　 775　　54250　
　 495　　+120　　1025　　54000　　1730 　　-245　　　 2　
　　10　　+145　　1075　　53875　
　　 9　　+155　　1150　　53750　
　　 3　　　　　　1210　　53625　
　　41　　+170　　1260　　53500　　1435 　　-315　　　 5　
　　 1　　　　　　1345　　53375　　1415 　　 -35　　　 5　
　　 2　　+240　　1390　　53250　　1360 　　-225　　　15　
　 214　　+220　　1545　　53000　　1250 　　-275　　　38　
　　 1　　　　　　1370　　52875　　1195 　　-210　　　 3　
　　 3　　+200　　1670　　52750　　1145 　　-205　　　 4　
　　 5　　+160　　1765　　52500　　1055 　　-245　　　53　
　　　　　　　　　　　　　52375　　1050 　　　　　　　 2　
　　 1　　-100　　2015　　52250　
　　 1　　-355　　1870　　52125　
　　 4　　+135　　2105　　52000　　 885 　　-215　　 144　
　　　　　　　　　　　　　51875　　 850 　　-185　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　51750　　 820 　　-150　　　14　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 745 　　-215　　　70　
　　 1　　　　　　2520　　51375　　 720 　　-205　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　51250　　 690 　　-200　　　13　
　　　　　　　　　　　　　51125　　 660 　　-185　　　22　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 635 　　-195　　 112　
　　　　　　　　　　　　　50875　　 620 　　-185　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　50750　　 585 　　-135　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50625　　 560 　　-160　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50500　　 530 　　-125　　 156　
　　　　　　　　　　　　　50375　　 505 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 485 　　-150　　　56　