日経225オプション3月限（27日日中） 5万6000円コールが出来高最多94枚
27日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1771枚だった。うちプットの出来高が1214枚と、コールの557枚を上回った。プットの出来高トップは4万8000円の92枚（140円安620円）。コールの出来高トップは5万6000円の94枚（120円高965円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
11 +2 10 70000 16700 10
10 +2 22 67000
38 +7 44 65000
1 +13 63 64000
7 +23 90 63000
11 +1 105 62000
41 +19 167 61000
77 +53 260 60000
54 +60 370 59000
15 +80 515 58000
30 +100 700 57000
15 +30 730 56500
4 +5 790 56250
94 +120 965 56000
10 1025 55750
17 +180 1105 55500
1 +20 1065 55250
28 +170 1305 55000
1 1280 54875
1 1200 54750
3 +215 1470 54500
8 +95 1530 54250
29 +240 1755 54000 2585 -5 2
1 -140 1700 53875
1 -65 1725 53500
26 +195 2280 53000 1930 -190 2
52875 1865 -150 1
52625 1820 15
52500 1765 2
52375 1715 1
52125 1620 -170 1
13 +230 2880 52000 1540 -235 8
51875 1530 -85 1
51750 1575 -85 2
51000 1235 -170 65
50750 1160 -120 2
50625 1110 -175 2
50500 1110 -185 16
50250 1140 +10 4
50125 1115 -35 1
50000 975 -175 33
49750 940 -155 4
49625 915 1
49500 880 -160 7
49250 985 0 1
49125 920 -10 8
49000 795 -110 10
48875 845 -40 1
48750 875 +5 1
48625 730 -110 1
48000 620 -140 92
47875 600 -110 2
