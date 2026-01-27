　27日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1771枚だった。うちプットの出来高が1214枚と、コールの557枚を上回った。プットの出来高トップは4万8000円の92枚（140円安620円）。コールの出来高トップは5万6000円の94枚（120円高965円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　11　　　+2　　　10　　70000　 16700 　　　　　　　10　
　　10　　　+2　　　22　　67000　
　　38　　　+7　　　44　　65000　
　　 1　　 +13　　　63　　64000　
　　 7　　 +23　　　90　　63000　
　　11　　　+1　　 105　　62000　
　　41　　 +19　　 167　　61000　
　　77　　 +53　　 260　　60000　
　　54　　 +60　　 370　　59000　
　　15　　 +80　　 515　　58000　
　　30　　+100　　 700　　57000　
　　15　　 +30　　 730　　56500　
　　 4　　　+5　　 790　　56250　
　　94　　+120　　 965　　56000　
　　10　　　　　　1025　　55750　
　　17　　+180　　1105　　55500　
　　 1　　 +20　　1065　　55250　
　　28　　+170　　1305　　55000　
　　 1　　　　　　1280　　54875　
　　 1　　　　　　1200　　54750　
　　 3　　+215　　1470　　54500　
　　 8　　 +95　　1530　　54250　
　　29　　+240　　1755　　54000　　2585 　　　-5　　　 2　
　　 1　　-140　　1700　　53875　
　　 1　　 -65　　1725　　53500　
　　26　　+195　　2280　　53000　　1930 　　-190　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52875　　1865 　　-150　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52625　　1820 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　52500　　1765 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52375　　1715 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52125　　1620 　　-170　　　 1　
　　13　　+230　　2880　　52000　　1540 　　-235　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　51875　　1530 　　 -85　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51750　　1575 　　 -85　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　51000　　1235 　　-170　　　65　
　　　　　　　　　　　　　50750　　1160 　　-120　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50625　　1110 　　-175　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50500　　1110 　　-185　　　16　
　　　　　　　　　　　　　50250　　1140 　　 +10　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　50125　　1115 　　 -35　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 975 　　-175　　　33　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 940 　　-155　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　49625　　 915 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 880 　　-160　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 985 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49125　　 920 　　 -10　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 795 　　-110　　　10　
　　　　　　　　　　　　　48875　　 845 　　 -40　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 875 　　　+5　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48625　　 730 　　-110　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 620 　　-140　　　92　
　　　　　　　　　　　　　47875　　 600 　　-110　　　 2　