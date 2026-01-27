国際卓球連盟（ITTF）は26日、2026年第5週の世界ランキングを発表した。

■ランキング上位は今週も変動なし

女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が日本勢トップの7位をキープ。伊藤美誠（スターツ）が9位、早田ひな（日本生命）が10位となっている。

1位・孫穎莎、2位・王曼碰（ともに中国）を筆頭にランキング上位は今週も変動なし。

橋本帆乃香（デンソーポラリス）は11位。大藤沙月（ミキハウス）が14位、長粼美柚（木下アビエル神奈川）が15位とそれぞれ前週からランクダウン。木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）と佐藤瞳（日本ペイントグループ）は変動なくそれぞれ22位と23位に名を連ねている。

横井咲桜（ミキハウス）は34位、赤江夏星（日本生命）は39位、芝田沙季（日本ペイントグループ）は40位。前週に大きくランクを上げた平野美宇（木下グループ）はひとつ落とし52位、出澤杏佳（レゾナック）は86位。

