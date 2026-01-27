　27日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は64枚だった。コールの合計出来高は5枚。コールの出来高トップは5万9000円の3枚（495円）だった。プットのの合計出来高は59枚。プットの出来高トップは5万2000円の25枚（2085円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 3　　　　　　 495　　59000　
　　 2　　　　　　1120　　56000　
　　　　　　　　　　　　　53500　　2950 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52000　　2085 　　　　　　　25　
　　　　　　　　　　　　　48000　　1060 　　 -55　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 770 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 610 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 390 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 350 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 325 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 340 　　 +10　　　 1　


株探ニュース