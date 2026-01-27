日経225オプション4月限（27日日中） 5万9000円コール495円
27日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は64枚だった。コールの合計出来高は5枚。コールの出来高トップは5万9000円の3枚（495円）だった。プットのの合計出来高は59枚。プットの出来高トップは5万2000円の25枚（2085円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 495 59000
2 1120 56000
53500 2950 1
52000 2085 25
48000 1060 -55 2
46000 770 2
45000 610 1
42000 390 2
41750 350 10
41250 325 15
41000 340 +10 1
