習近平主席、フィンランド首相と会談―中国

中国の習近平国家主席は1月27日午前、北京市内の人民大会堂で公式訪問中のフィンランドのオルポ首相と会談しました。

習主席は会談で、「中国とフィンランドは国交樹立以来76年間、国際情勢がどのように変化しようとも、両国関係を着実に発展させてきた。双方はエネルギー転換やリサイクル経済、農林産業、科学技術革新などの分野で互恵的な協力を深め、より多くの協力成果を挙げていくべきだ。フィンランド企業が中国市場の『大海』で『自由に泳ぎ』、国際競争力を高めることを歓迎する」と述べました。

習主席はまた、「中国はフィンランドと共に、国連を中核とする国際システムや国際法に基づく国際秩序を堅持し、世界的な課題に共同で対処する用意がある」と述べ、フィンランドが中国と欧州関係の健全かつ安定した発展を推進する上で建設的な役割を果たすことに期待を示しました。

これに対してオルポ首相は、「中国が国際情勢において重要かつ建設的な役割を果たしていることを評価している。中国との意思疎通と協調を強化し、共同で世界の平和と安定を守っていきたい」と述べました。また欧州の戦略的自主性を主張し、自由貿易を支持し、欧州と中国の間の貿易摩擦問題の適切な解決や欧州・中国関係の健全な発展に積極的な役割を果たしていきたいとの考えを示しました。（提供/CRI）