桃井かおり「そこいらのステーキじゃ敵わない」 絶賛する夫の手料理を公開「焼き色が綺麗」「お店みたいです」
俳優の桃井かおりが27日、自身のインスタグラムを更新。「旦那が焼けばそこいらのステーキじゃ敵わない」と絶賛する、まるでお店クオリティな夫の手料理を公開した。
【写真】「素晴らしい」ファンも絶賛、桃井かおりが公開した夫の手料理
2015年に年上の音楽プロデューサーと結婚し、現在はロサンゼルスで暮らしている桃井。投稿では「ステーキ！旦那が焼けばそこいらのステーキじゃ敵わない ピーマンと長ネギがお供なり、玉葱と鶏皮がゲストな今夜のおつまみ。#旦那ご飯」とコメントし、焼き加減はレアなステーキ、付け合せの料理を紹介している。
見た目だけでおいしさが伝わってきそうな手料理に、コメント欄には「素晴らしい」「旦那飯最高」「焼き色が綺麗 ほんと旦那様プロのステーキ職人です」「お店のようなお家レストラン」「お店みたいです」などと、称賛する声が集まっていた。
