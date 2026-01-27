¡ÚK¡½1¡Û½÷²¦¡¦¾¾Ã«åº¡¡¶¯¹ë¥Ù¥í¥Ë¥«¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹ËÉ±ÒÀï¡Öµ¤¹ç¤È³Ð¸ç¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ÖK¡Ý1¥ï¡¼¥ë¥ÉGP2026¡Á90¥¥í°Ê²¼µéÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á¡×¡Ê2·î8Æü¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè2ÂÎ°é´Û¡Ë¤ÇK¡Ý1¥ï¡¼¥ë¥ÉGP½÷»Ò¥¢¥È¥àµé¥¿¥¤¥È¥ëÀï3Ê¬3R¡¦±äÄ¹1R¤Ç¥Ù¥í¥Ë¥«¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ê24¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ë²¦¼Ô¡¦¾¾Ã«åº¡Ê22¡áALONZA¡¡ABLAZE¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¾¾Ã«¤Ï¡¢23Ç¯11·î¤Ë±üÏÆÆà¡¹¤ò²¼¤·¤ÆÂè4ÂåKrush½÷»Ò¥¢¥È¥àµé²¦¼Ô¤Ë¡£25Ç¯2·î¤ÎK¡Ý1½÷»Ò¥¢¥È¥àµé²¦ºÂ·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½à·è¾¡¤Ç¥Þ¥Õ¥£¥¢¡¦¥Ú¥Ã¥È¥â¥ó¥³¥ó¥Ç¥£¡¼¡¢·è¾¡¤ÇËö¾¾Úè¤òÇË¤ê¿·½÷²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Àï¤ÏËö¾¾¤È¥¿¥¤¥È¥ëËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¤¾¡Íø¤·¸½ºß9Ï¢¾¡Ãæ¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥í¥É¥ê¥²¥¹¤Ï¡¢WBC¥à¥¨¥¿¥¤¡¦¥á¥¥·¥³¥ß¥Ë¥Õ¥é¥¤µé¡Ê47.62¥¥í°Ê²¼¡Ë²¦¼Ô¤Ç16Àï15¾¡¡Ê1KO¡Ë1ÇÔ¤Î¶¯¹ë¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¥°¥í¡¼¥Ö¤Ç¤â»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¡¼¥É¥Ñ¥ó¥Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1»ù¤ÎÊì¤Ç¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¥á¥¥·¥³¤«¤é¿·É÷¤ò¿á¤¹þ¤à¡£
¡¡¡½¡½2ÅÙÌÜ¤Î²¦ºÂËÉ±ÒÀï¤ò¥í¥É¥ê¥²¥¹¤È¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Î°õ¾Ý¤Ï¡£
¡¡¡Ö¥à¥¨¥¿¥¤¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀïÀÓ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤â·ë¹½¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¶¯¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½Èà½÷¤Ï¶ÚÆù¥à¥¥à¥¤Ç¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤Ï°ã¤¦¥ì¥Ù¥ë¤ÎµÓ¤äÏÓ¤ÎÂÀ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥à¥¥à¥¤À¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤â¶¯¤½¤¦¤À¤·¡¢¥á¥¥·¥³¤ÎÁª¼ê¤Ê¤ó¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ç¤Ï¡¢¾¾Ã«Áª¼ê¤âÊ¢¶Ú¤¬¥Ð¥¥Ð¥¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¡£
¡¡¡ÖÂÎ¤Ï¥Ç¥«¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éµ»½Ñ¤Ç¤âÀäÂÐ¾å²ó¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¹ç¤È³Ð¸ç¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½µ¤¹ç¤È³Ð¸ç¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¡Ö¤Ï¤¤¡£°ã¤¤¤Þ¤¹¡£K¡Ý1¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬1ÈÖ¤Ç¤º¤Ã¤È¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢1ÈÖ¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡×
¡¡¡½¡½K¡Ý1¤ÈKrush¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¸þ¤³¤¦¤â¥Ù¥ë¥È¤ò2ËÜ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢µ¤¹ç¤È¤«¤¸¤ãÁ´Á³Ã¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ¤â¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡×
¡¡¡½¡½¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¡¢¾¾Ã«Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ëALONZA¡¡ABLAZE¤ÎÁª¼ê¤Î³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¡Ö¤«¤Ê¤ê¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£·ë¹½¡¢ALONZA¤ÏÅÝ¤¹Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÝ¤¹»î¹ç¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÝ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÅÝ¤·¤Ë¹Ô¤¯»ÑÀª¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÅÁ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£À¹¤ê¾å¤²¤ë»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¥×¥í¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¡¢Æ±»þ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤âÂç»ö¡£Éé¤±¤Ê¤¤Àï¤¤Êý¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÆâÍÆ¤â½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½´üÂÔÃÍ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¡¡Ö¾¡¤Ä¤³¤È¤ÏÁ°Äó¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½¤½¤³¤¬³Ð¸ç¤Î°ã¤¤¤À¤È¡£
¡¡¡Ö¤½¤³¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤éÁ´Á³³Ð¸ç¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÅÝ¤·¤Ë¹Ô¤¯¤È¡£
¡¡¡Ö¤Ï¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤âÅÝ¤·¤Ë¹Ô¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ¥À¥¦¥ó¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢·ë¶É¤ÏÅÝ¤»¤º¤Ë½ª¤ï¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£µ»½Ñ¤Ç°µÅÝ¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»î¹ç¤ò¸«¤Æ¾¡ÇÔ¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÊ¬¤«¤ë»î¹ç¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¾¯¤·Á°¤Ë¸µKrush¡õK¡Ý1²¦¼Ô¤ÎËÎÉô¹°¿ó¤µ¤ó¤¬SNS¤Ç¡¢¡È½÷»Ò¤Ï¥Þ¥¹¥ÈÈ½Äê¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡É¤ÈÄó°Æ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¾Ã«Áª¼ê¤Ï¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¡ÖÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ÃË»Ò¤Î»î¹ç¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¤é¡¢½÷»Ò¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦Å¸³«¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤³¤Çº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Þ¥¹¥ÈÈ½Äê¤Ê¤é¤Ðº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¡¡¡½¡½½÷»ÒÁª¼ê¤ÎKOÎ¨¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¶¯°ú¤ËÅÝ¤·¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Çç±Ãå¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¹¶ËÉ¤¬¸«¤é¤ì¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡¢½÷»Ò¤Ï¥Þ¥¹¥È¤ÊÊý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½Îý½¬½ª¤ï¤ê¤È¤«¤Ë¡¢¥Î¡¼¥È¤Ë²ÝÂê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤È½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤°¤Ë½ñ¤«¤Ê¤¤¤ÈËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¥Î¡¼¥È¤Ë»Ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥á¤Ê¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È²þÁ±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£1¤Ä¥À¥á¤À¤È»×¤¦¤È¡¢Â¾¤Î¤³¤È¤ËÁ´Á³ÌÜ¤¬¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¡¢¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤¯¤³¤È¤ÇÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½ÌÀ¤«¤»¤ëÈÏ°Ï¤Ç¡¢²¿¤ò¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¼¡¤Ï¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤«¡¢»î¹ç±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤È¤«¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Áê¼ê¤Î¹¶·â¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾åÂÎ¤¬Éâ¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤ÎËö¾¾ÚèÀï¤Ç¤Ï¡¢»ä¤è¤ê¤âÁê¼ê¤Î¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¾åÂÎ¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿È¿¾ÊÅÀ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¾åÂÎ¤¬Éâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¡Ö´é¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¼¡¤Î¹¶·â¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿»þ¤ÎÂ¤Î°ÌÃÖ¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤È¤«¡¢ºÙ¤«¤¯½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¤½¤ì¤Ï¡¢Æ°¤¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¡Ö½ñ¤¯¤³¤È¤ÇÆ¬¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢°Õ¼±¤ÏÁ°¤è¤ê¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½2025Ç¯¤Ï¡¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤â´Þ¤á¤Æ3»î¹ç¤Ç¤·¤¿¡£¤´¼«¿È¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»î¹ç´Ö³Ö¤¬Ã»¤¤Êý¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤ë¤·¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç2²óÀï¤Ã¤¿¤Î¤Ç3»î¹ç¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯3»î¹ç¤ò¶ÑÅù¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£7¥«·î¤È¤«»î¹ç´Ö³Ö¤¬¶õ¤¯¤È¡¢¸·¤·¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½½÷»Ò¤ÏÁª¼ê¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ëö¾¾Áª¼ê¤È2²óÀï¤Ã¤Æ¡¢ÆóÅÙ¤È»ä¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤¹¤Ê¤ÈÈ¯¸À¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¡Ö¤Ï¤¤¡¢½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½2²óÌÜ¤ÎÂÐÀï¸å¡¢Ëö¾¾Áª¼ê¤ÏSNS¤Ë¡Ö¤¤é¤Á¤ã¤ó¡×¤È²¿ÅÙ¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤ä¡¼¡¢¤â¤¦½Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¡½¡½¤Ê¤«¤Ê¤«Áª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤Ãæ¡¢º£²ó¤Î¥í¥É¥ê¥²¥¹Áª¼ê¤È¤Î»î¹ç¤Ï¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ëÁê¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤¹¤Í¡£¼å¤¤Áê¼ê¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÀïÀÓ¤â¤¤¤¤¡Ê15¾¡1ÇÔ¡Ë¡£¶¯¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¸«¤Þ¤·¤¿¤¬Êì¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤ÈÇØÉé¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¤É¤¦Î©¤Æ¤Æ¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¡Ö³¤³°Áª¼ê¤È¤«Â¾ÃÄÂÎ¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¡¢K¡Ý1¤Î¥Ù¥ë¥È¤Î²ÁÃÍ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬À¤³¦¤Ç¤É¤ì¤À¤±ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½³¤³°¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Ï¤É¤³¤Î¹ñ¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¼«¿®¤ÏÀ¨¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´Ä¶¤È¤«²¿¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤À³Ê¤Ç¡¢³¤³°¤Ï»î¹ç»þ´Ö¤¬µÞ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤ä¤È»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤ËÅ¬Åö¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤ä¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¡½¡½»î¹ç¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤«¤â¤Ê¤¤¤È¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¶ÛÄ¥¤â¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤·¡£ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¿á¤ÃÀÚ¤ì¤é¤ì¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤ì¤ÇÉé¤±¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤À¤·¡£Éé¤±¤ë³Ð¸ç¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤·¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½¤½¤ì¤Ï¶¯¤¤¡£º£²ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡¢Á´Á³¥¿¥¤¥È¥ëËÉ±Ò¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£²ó¤âÄ©Àï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ëËÉ±ÒÀï¤Ï¡¢2ÅÙÌÜ¤À¤í¤¦¤È3ÅÙÌÜ¤À¤í¤¦¤È¡¢¤½¤Î»þ½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¡½¡½¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤À¤±¤É½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£3ÅÙÌÜ¤â4ÅÙÌÜ¤â½é¤á¤Æ¡£¤º¤Ã¤ÈÄ©Àï¼Ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¡½¡½¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¤±¤ÉÄ©Àï¼Ô¤À¤È¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËKrush²¦ºÂ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¡Ö¤Þ¤ÀÀµ¼°È¯É½¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Krush²¦ºÂ¤ÏÊÖ¾å¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨¼èºàÆü¤Ï25Ç¯12·î¡á26Ç¯1·î23Æü¤ËKrush²¦ºÂÊÖ¾å¡Ë¡£K¡Ý1¤ò¥á¥¤¥ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢»ä¤¬Krush²¦ºÂ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£Krush¤ÏÃ¯¤«¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÏÀè¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤ÆËÉ±Ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆâÍÆ¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×