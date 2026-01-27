プロ野球・ロッテの益田直也投手が27日、ZOZOマリンスタジアムで自主トレを公開。現在のコンディションや、あと“2”と迫った通算250セーブへの意気込みを語りました。

36歳の益田投手は昨季、プロ入り後最少の22登板。セーブ数も5にとどまり、前年まで達成していた『6年連続25セーブ』の記録も途切れる結果となりました。

復活を期す益田投手は、今のコンディションについて「去年より全然というか、かなり良いかなと思う」と好調ぶりをアピール。

「去年はあまり投げる状態が良くなかった。今年は去年の11月・12月と投げてきたので、投げているボールも投げ始めより全然良いですし、いつでもブルペンに入って投げられる状態になっている」とハイペースでの調整ぶりを伺わせました。

「良い時の感覚がある。去年、一昨年の入りは全くダメだったので。今年はかなり良い」と、良い状態でキャンプインを迎えられると語った益田投手。

キャンプやシーズンへ向けては「自主トレから感じていることは、『これがあと何年できるかわからないので、悔いのないように大事に過ごそう、練習しよう』と思ってここまでやってきた」と、ベテランとして1シーズン1シーズンにより集中する姿勢を示しました。

目前に迫っている通算250セーブに向けては「(普段は)こんなに記者の方が来てくれることはないですし、テレビの方が来ることもない。それだけみんなが自分に少し目を向けてくれていると思う」とその影響を語った益田投手。「早く達成してひっそりと練習したいので頑張りたい」とジョークを交えて意気込み、報道陣を笑わせました。