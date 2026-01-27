TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が28日、放送される。お笑いコンビ、きしたかの高野正成（36）が2週連続で「10メートル高跳びリベンジ」に挑戦する予定。

前週21日は事前告知なしの緊急生放送だった。番組冒頭、上半身裸にアイマスクをした高野が映し出された。そして画面が引きになると、10メートルの高飛び込み台に立っていることが判明。プールサイドに立っている同局の日比麻音子アナが「高野さん、目隠しを取ってください」と呼びかけた。高野はアイマスクを取ると「うわ〜もう」と恐怖におののいた。

この企画は、10メートルの高跳び台から紙飛行機を投げ込み、その後水面に飛び降りてキャッチする。昨年11月5日放送の「紙飛行機×高飛び込みキャッチ」では、ちゃんぴおんずの日本一おもしろい大崎が2日かけてのロケでキャッチに成功。だが、高野は1度も水面に飛び込んでいなかった。結局、生放送でも飛べなかった。日比アナがチャレンジ終了を宣告し「このチャレンジの続きはまた来週引き続き、生放送でお届けしたいと思います」と衝撃通達。高野は「無理だって」と困惑の表情を浮かべ「日本から嫌われる」と嘆き、番組が終了した。

番組放送後、高野のXの更新はテレビ東京系「有吉ぃぃeeeee！」の番組公式Xのリポストのみ。そのポストに対して「1時間損した がっかり！もうテレビ出んな」「水ダウの1時間返せ！」「普通に可哀想でした 心が痛む 無理しないで自分を大事にしてね」「飛べない高野でもじゅうぶん高野だよ 私たちの大好きな高野だよ」などと「水ダウ」の飛び込みにまつわるコメントが相次いでいる。

きしたかの高野は「水曜日のダウンタウン」の常連芸人として知られる。