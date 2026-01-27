白のタンクトップに、短パン姿で声高らかに「パワー！」と叫ぶお笑い芸人・なかやまきんに君の株が爆上がり中だ。

1月25日に放送された2つのテレビ番組で、きんに君を称賛する声が相次いだのだ。

まず、25日夕方に放送されたお笑いコンビ麒麟の川島明がMCを務めるグルメバラエティ番組『ベスコングルメ』（TBS系）にゲストとして出演した南果歩は、番組終盤で川島から「今、夢中になっていることは？」と聞かれ、こう答えた。

「ジャン、（とジム内で撮影されたトレーニング着姿の自身の写真を見せて）筋トレです。ジム行って、ダンベルとかTRX（トレーニング器具）使ってやってます。ポンプアップで冷え症が改善されて。それ以前はなかやまきんに君がテレビ出てても、『ふ〜ん』って感じだったんだけど、筋トレしだしてから神ですよ、彼は」

すると、すかさず川島も「マジでそれ言うねん、みんな。ウチの妻もめっちゃ筋トレ始めて。きんに様って呼んでるわ。『君なんか、失礼ですよ』って言われて」と即答し、笑いが起こった。

さらに、同日25日夜、放送された教養バラエティ番組『日曜日の初耳学』（TBS系）では、「なかやまきんに君先生の熱血授業第8弾」とし、きんに君が独自に開発したお正月太り解消のトレーニング方法を「世界一ラクなダイエット」として伝授した。番組にはSnow Manの目黒蓮が緊急出席していた。

番組冒頭では、きんに君が「今回ですね、ナントこの私のですね、熱血授業の大ファンでいらっしゃるという方が、どうしても授業に参加したいということで。それではこの方でございます。お願いいたします」と紹介し、目黒が登場。

目黒は「YouTubeチャンネルも好きで見させていただいていたりとか、あとサブチャンネルの方とか」と語り、きんに君の大ファンであることを公言した。

きんに君は「ちなみに腹筋どんな感じか、今チェックさせてもらってもいい？」と目黒の腹部に触れると「わあー、体脂肪全然ない。腹筋もしっかりある」と驚いていた。

芸能界から相次ぐ“ファン宣言”が続いたきんに君は、現在テレビやイベント、講演などに引っ張りだこの人気者となっている。

お笑いライターが言う。

「きんに君は芸歴25年ですが、芸風はまったく変わっていません（笑）。対照的に、筋肉は年々、肥大化しています。2021年には、ボディビル選手権大会で優勝。それがニュースに大きく取り上げられると、“筋肉関係”の仕事に次々と呼ばれるようになったんです」

2022年に吉本興業から独立すると、再ブレイクを果たしたきんに君。2024年には20社以上とCM契約を結ぶなど順調そのものだ。きんに君の人気の理由をかつて広告代理店関係者がこう明かしていた。

「独立後、直接、クライアントと接する機会が増え、誠実な人柄が気に入られたからです。CMの年間契約料金は、一番高いもので1200万円ほどですが、ほかのタレントよりも群を抜いてオファーがあるのが、映画の上映イベントなどです。きんに君が登場人物になぞらえた衣装で現れ、最後は決まって『ヤー！』『パワー！』でしめる。たった数十分間の稼働ですが、ギャラは100万円以上。2023年から2024年にかけて、年収ベースだと1億円を優に超えていますし、今後の活動次第では2億円も視野に入る勢いです」

2025年8月には、きんに君の会社から800万円をだまし取った疑いで、かつてマネージャーをしていた男性が逮捕されるという被害にも遭ったきんに君だが、2026年は活躍の場がさらに広がりそうだ。

「近年は、筋トレが老化対策として注目を浴びていて、“筋トレブーム”が押し寄せています。芸能界でも筋トレを始める人がどんどん増えており、きんに君ファンであることを明かす芸能人は今後、増えるのではないでしょうか」（スポーツ紙記者）

“筋トレブーム”の先駆者として芸能界が注目するきんに君の快進撃は止まりそうにない。